Caso $LIBRA: el fiscal Taiano rompió el silencio y defendió su trabajo tras la filtración de documentos del celular de Novelli

El fiscal federal Eduardo Taiano habló por primera vez sobre la investigación del criptoescándalo $LIBRA, y defendió su trabajo de las críticas que le llovieron en las últimas semanas de parte de los abogados querellantes.

Además se refirió a las filtraciones de documentos conseguidos del teléfono del lobista Mauricio Novelli, que llegaron a la prensa antes que las partes pudieran acceder a ellos.

Fue a través de un comunicado al que tuvo acceso Clarín, en donde se refirió a su trabajo al frente de la causa. "Cabe destacar que gracias a la labor de la Fiscalía se realizaron allanamientos que culminaron con el secuestro de dispositivos electrónicos, para luego ordenar la apertura de los teléfonos, tarea que fue encomendada a la DATIP", comienza su defensa Taiano, quien subroga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8.

El fiscal realizó una cronología pormenorizada del análisis que se hizo en el teléfono, como respuesta a los querellantes que le remarcaron la demora en cargar todo al expediente y que las partes puedan acceder al mismo.

"El informe remitido a la Fiscalía el 17 de noviembre de 2025 por la DATIP era un informe preliminar, tal cual consta en el mismo, que adelantaba el análisis de un trabajo que fue calificado como “en curso”. Nótese que el informe definitivo fue remitido a la Fiscalía el día 13 de enero de 2026. Pasados 15 días hábiles judiciales, el informe fue incorporado al sistema LEX 100 al que tienen acceso las partes", sostuvo.

"Resulta relevante destacar que en las investigaciones delegadas la fiscalía no tiene la obligación de cargar en el sistema lex la documentación que se produce durante la instrucción ni tiene plazos para realizar esa carga" , sostuvo, en respuesta a las quejas de las querellas.

Luego siguió con la cronología. "El informe final de DATIP demoró 15 días en ser incorporado al sistema LEX, para ser más exactos fue el día 24 de febrero del corriente año. Es decir, que se cargó antes de que se produjeran las filtraciones del 6 de marzo de 2026", dijo.

Taiano se refirió a la controversia por la citación a declarar de la abogada y periodista Natalia Volosin, quien en su portal La Justa había publicado por primera vez los resultados de la pericia.

"Se ha informado erróneamente que la Fiscalía convocó a una periodista a declarar con el objeto de intimidarla y de lograr que revelase sus fuentes. La declaración testimonial de Natalia Volosin fue solicitada por una de las partes querellantes con fundamento en la inquietud de esa parte por la filtración de documentación privada de los imputados", agregó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Además apuntó que se inició un sumario administrativo y una denuncia penal contra agentes de la DATIP por la filtración. Se trata de la causa nro. 1007/2026 de trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, secretaría N°20. Según el fiscal, por ese motivo es que desistió de llamar a Volosin a declarar.

El comunicado al que tuvo acceso Clarín incluye un duro descargo al final por parte de Taiano, quien denuncia operaciones en su contra y negó haber ocultado pruebas.

"No hubo ocultamiento alguno de prueba siempre estuvo disponible para las partes y, lejos de eso, toda la prueba reunida en el expediente de acceso único para las partes, y que ahora se divulga descuidadamente en todos los medios de comunicación fue obtenida a instancias de la propia Fiscalía", sostuvo.

"Por último y no menos importante, me gustaría sembrar el interrogante, ¿si yo secuestré los teléfonos y si yo ordené el análisis de los dispositivos electrónicos, como se puede pensar que yo oculté pruebas, como haría eso si todo queda registrado en el expediente?", se defendió.

"Todo lo que se ha dicho no tiene sentido y responde a una operación política de desgaste para los agentes judiciales en post de afectar la investigación para socavarla y que no tenga credibilidad. Se priorizó la noticia por sobre la investigación y se han publicado documentos que solo deberían estar resguardados en el marco de esta causa. Para terminar, quiero aclarar que la investigación avanza y eso es gracias a mi responsabilidad", cerró.

Poco después de las 13, cuando ya se había difundido el comunicado, en el sitio de Fiscales.Gob apareció una versión más lavada, que elimina los párrafos finales más confrontativos.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín