Caso $LIBRA: apareció un documento que revela un presunto pacto por 5 millones de dólares por el apoyo de Javier Milei

El peritaje al teléfono de Mauricio Novelli sigue dando revelaciones sobre el escándalo cripto de $LIBRA . Ahora salió a la luz un documento recuperado de ese dispositivo que expone un presunto pacto económico por el apoyo de Javier Milei al lanzamiento del token. Es un pago de cinco millones de dólares, en tres etapas.

Además, entre el material relevado del teléfono surgió una nota en la que se ensayó un mensaje para desactivar la polémica dos días después del estallido del escándalo. Era la narrativa que debería avanzar desde Casa Rosada.

Se trata de capturas de pantalla sacadas del bloc de notas del iPhone del lobbista, que aparecieron en las últimas horas tras la liberación del material del peritaje que tenía desde noviembre el fiscal Eduardo Taiano.

La nota sobre el pacto económico está escrita en inglés . Fue redactada en el iPhone de Novelli el 11 de febrero de 2025 a las 20:05. Tres días antes del viernes 14 en el que el Presidente publicó su mensaje en X.

"Hola chicos. Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H", anuncia el texto. Se estima que la H. referiría al criptoempresario Hayden Davis. Luego, el texto puntea una serie de acuerdos

"$1.5M de tokens o cash como pago adelantado. $1.5 millones en tokens o cash - Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsien/familia Davis", son los dos primeros puntos.

Por último aparece un pago de $2M, también en tokens o cash, acompañado del siguiente comentario: "Contrato firmado en persona por Milei para la asesoría de Blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y una revisión con Javier y Karina sobre estos dos cuatrimestres".

Clarín había revelado la existencia de un acuerdo firmado entre Hayden Davis y Milei, en donde el empresario se ofrecía como asesor ad honorem en materia de blockchain y Web 3 para la Argentina. Es un acuerdo que fue firmado el 30 de enero de 2024, en la última visita de Davis a la Argentina.

El segundo documento que apareció las últimas horas es una nota en la que se esboza un mensaje público para intentar apagar el escándalo. Está escrito en español.

"Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros", comienza esa nota.

"Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión de la moneda Libra. Me reuní personalmente con todos los involucrados y les expresé mi apoyo a sus objetivos. Si bien no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan", alcanza a leerse en ese documento.

Luego prosigue: "No estoy muy versado en memecoins, y cuando mis oponentes políticos comenzaron acusarme falsamente de estar...". Por el tipo de mensaje, la referencia a opositores y el énfasis en que no sabía sobre memcoins, es muy factible que haya sido una narrativa pensada para que Milei comparta en sus redes sociales o que luego ejecute en la entrevista que tendría al día siguiente con Jonathan Viale.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín