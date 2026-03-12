Canas: los hábitos que pueden acelerar su aparición y qué tan posible es revertirlas

Hacen sus primeras apariciones durante la juventud y se multiplican en cantidad cuando una persona atraviesa los treinta y cuarenta años. Aunque no existe un promedio de edad mundial para su aparición, las canas se asocian típicamente con el envejecimiento.

Rodean su aparición varios mitos: que si se las saca se multiplican, que son la consecuencia de situaciones estresantes o que reflejan la disminución de la vitalidad. Sin embargo, algunos factores que influyen en su eclosión no se tienen en cuenta o han sido tergiversados.

Pedro Barbosa, médico especialista en dermatología del Hospital Universitario Austral, responde a las dudas más frecuentes sobre la canicie y revela si es posible revertir su aparición cuando no se trata de una condición genética.

Una vez que los folículos pilosos pierden melanina −pigmento natural producido por los melanocitos que determina el color de la piel, cabello y ojos−, no pueden volver a producirla por sí solos. Y a medida que disminuye la producción de este pigmento, el pelo va perdiendo su coloración original, lo que hace que en ciertas personas el pelo pase de estar gris a completamente blanco.

En detalle, Barbosa explica que las que trabajan en la salud capilar son células madre. Por un lado, están las del cuero cabelludo que, si se las mira en profundidad, se puede ver cómo le dan la forma y la vaina al pelo. Y después las células melanocíticas, responsables de producir la melanina y proteger contra la radiación UV.

Sobre estas últimas, señala, su función se va estropeando con el paso del tiempo, lo que las vuelve menos eficientes. “Llega un punto en el que dejan de generar el pigmento. Siguen formando la fibra, solo que sin color” , detalla.

La variabilidad de cuándo sucede puede depender, por ejemplo, de la raza . El profesional señala que los caucásicos empiezan a tener pelo cano alrededor de los 30 años; en los asiáticos el proceso se dilata unos años más y, en afrodescendientes, recién a partir de los 40 años.

El estrés también puede ser una variable en la ecuación. Un estudio de 2020 titulado “La hiperactivación de los nervios simpáticos provoca el agotamiento de las células madre de los melanocitos” postula que la actividad neuronal inducida por estrés agudo puede provocar una pérdida rápida y permanente de células madre responsables de darle color al folículo .

“Cuando se activa el sistema simpático las células melanocíticas entran en un estado de shock temporal”, añade Barbosa. Un dato no menor que agrega y que está relacionado al estrés es la caída abundante del pelo.

Otro estudio llamado “Cabello de fumadores: ¿Fumar provoca encanecimiento prematuro del cabello?“ ahondó en el vínculo tabaco-salud capilar y encontró una fuerte conexión entre la aparición de canas antes de los 30 años y el hábito de fumar. Los resultados incluso demostraron que los fumadores fueron dos veces y media más propensos a desarrollar el aclaramiento precoz de su cabello.

Fumar, se desarrolla en el artículo académico, contrae los vasos sanguíneos, lo que puede reducir el flujo sanguíneo a los folículos pilosos y causar la caída del cabello y la aparición prematura de canas.

Los rayos ultravioletas del sol son uno de los factores ambientales que más nocivos resultan para la pigmentación del pelo. Barbosa explica que los rayos UV generan un daño irreparable en el ADN que se traduce en la alteración de la función de las células melanocíticas.

Si la dieta que uno lleva carece de ciertos nutrientes, esto podría afectar la producción de melanina en los folículos pilosos. “Hoy hay evidencia que apunta a que el déficit de micronutrientes como la vitamina B12, el hierro, ácido fólico y zinc, podría generar alteraciones en la pigmentación del pelo" , informa. La explicación consiste en que su presencia en el organismo ayuda a disminuir el estado oxidativo y la inflamación propia que tiene el paciente. Al ayudar a todo el cuerpo, también se beneficia el pelo, sostiene. Aunque añade que el nexo entre la alimentación y la salud capilar debe seguir investigándose para llegar a conclusiones más contundentes.

De modo preventivo recomienda llevar una dieta balanceada que incluya variedad de verduras, frutas, alimentos probióticos y nada de alimentos ultraprocesados.

En caso de considerar que la canicie pueda ser por factores alimenticios, se debe hacer un seguimiento con un profesional dermatólogo que personalice y siga de cerca el cuadro. A ellos Barbosa añade que aún “no hay ningún suplemento mágico que haga crecer el pelo ni le devuelva el color”.

Fuente: La Nación