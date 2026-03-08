Cajas, sobres y chats: cómo eran los envíos de dinero que le hacía Toviggino a Tapia

NACIONALES

“Para: Claudio Tapia. De: Pablo Toviggino”. El 7 de junio de 2022, Pablo Toviggino encargó un “delivery” de dinero en efectivo hasta la sede de la AFA. El destinatario era el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia. El dinero llegó en una caja que también tenía remitente. La secuencia quedó registrada en fotos y documentación a los que tuvo acceso LA NACION . ¿De dónde provenía? Para ese entonces ya funcionaba el circuito de dinero de “La Rosadita de la AFA”, que partía desde financieras de la city porteña, seguía en la oficina de Juan Pablo Beacon , ladero de Toviggino, y terminaba en un departamento atribuido al tesorero, en Recoleta. Ahora se suma el presidente de la AFA. Según los mensajes de WhatsApp que están en poder de la Justicia, hubo al menos siete entregas entre 2020 y 2022. En pesos y en dólares.

El 24 de septiembre de 2021, Toviggino le pidió a Beacon que prepare un sobre con “300.000 pesos” para Tapia, unos 2800 dólares de esa época, si se toma en cuenta la cotización del dólar oficial en el Banco Nación. El tesorero estaba en la localidad de Pilar, donde ya había comprado una casa en un barrio privado. La conversación quedó almacenada en el teléfono del abogado. Después de dos llamadas perdidas, llegaron las instrucciones por escrito.

-Toviggino: Carucha yo estoy en Pilar y me pide en AFA 300.000 pesos

Dos minutos después, el tesorero de la AFA envió una foto. En ella se observa un papel blanco que tiene escrito: “Para: Claudio Tapia. De: Pablo Toviggino”. Y agregó: “Un sobre así Carucha con 300 en la puerta de AFA”.

La indicación fue precisa. Por algún motivo, Toviggino dejaba expuesta su participación en ese circuito de dinero negro. Siempre con destinatario y remitente. El mecanismo choca de frente con su extremo cuidado para comunicarse en WhatsApp.

La captura de aquella conversación, obtenida por LA NACION , coincide con los chats que están en manos del juez federal Luis Armella. La conversación continúa. A las 18:57 de ese mismo día, Beacon le envió a Toviggino otro mensaje: “ En 15 esta el sobre hmno (sic)”. La respuesta del tesorero de la AFA fue rápida: “Dale Hmmo mándame una foto nomas así le aviso”.

El paquete fue entregado 15 minutos después, pero sin foto. “ La tiene el venezolano. Dice para Tapia de Pablo Toviggino. Entregado al INTERNACIONAL de Santa Fe. 300 ″, le avisó Beacon a su jefe, según se desprende del intercambio de WhatsApp judicializado hace pocos días.

LA NACION contactó a la AFA, a Tapia, y a Toviggino pero al cierre de esta edición no hicieron comentarios.

A diferencia del sobre con dinero, en 2022 hubo foto y hasta una caja para el presidente de la AFA . Esas dos entregas tienen tres puntos en común: estaban dirigidos a Tapia, eran enviadas por su tesorero y contaron con la obediencia de Beacon, cuyo estudio jurídico, sobre la calle Lavalle, se transformó en “La Rosadita” de la AFA. En ese lugar se vivieron escenas similares a la financiera de Puerto Madero donde se contaba el dinero de Lázaro Báez.

Tal como reveló LA NACION hace una semana, el exladero de Toviggino se grabó en varias ocasiones contando dólares . Era un mecanismo para prevenir traiciones o desvíos. El 20 de mayo de 2022, Beacon contó US$115.600. El video dura casi diez minutos. En el final, encinta un sobre de papel madera. Y le hace una marca específica con una birome negra. “Queda la marca, así mismo lo llevo inmediatamente a la oficina”, dijo mientras miraba a la cámara.

Tres semanas después de ese video, según la documentación que obtuvo LA NACION , se armó la caja con el mensaje: “ Para: Claudio Tapia. De parte de Pablo Toviggino” . El piso negro y la puerta blanca con vidrio que se observan al fondo son idénticos a los que se pueden ver en la histórica sede de la AFA, en la calle Viamonte.

Ese lugar se encuentra a apenas siete cuadras del estudio de Beacon, en Lavalle 1718, donde se recibían los fajos de dólares provenientes de la city porteña, escondidos en cajas de vino, mochilas y bolsos. El destino final, casi siempre, era un departamento en “Montevideo y Quintana”, en Recoleta. “Llevale a PT a Montevideo”, o “llevale a Pablo a Montevideo”, son algunas de las instrucciones que presuntamente aludían a Toviggino.

El tesorero de la AFA luego administraba los presuntos “pedidos” de Tapia.

¿Cuánto dinero había en la caja? “Y si puedes dejar un sobre de 200.000 a nombre de Claudio Tapia y remitente Pablo Toviggino ahí en Viamonte”, dice un supuesto chat enviado por Toviggino a Beacon. El mensaje, que está siendo peritado por la Justicia, coincide con la fecha de la foto obtenida por LA NACION : 7 de junio de 2022.

De los mensajes no se desprende si eran 200.000 pesos o dólares. Pero una foto a la que accedió este medio muestra que 15 días antes del delivery de la caja, el escritorio de Beacon estaba plagado de fajos de dólares. Ese 23 de mayo de 2022 Beacon dejó por escrito: “152400 fueron”. La semana previa ya había dejado sentado que movilizó 800.000 dólares.

Se sospecha que ese dinero provenía de los desvíos del dinero que recaudaban las empresas “intermediarias” como Odeoma, hasta diciembre de 2021, y luego TourProdEnter, de Javier Faroni . Esas dos firmas recaudaban los ingresos de la AFA en el exterior y luego la desviaban, en parte, a sociedades fantasma que emitían facturas truchas . Hay decenas de facturas emitidas entre enero y abril de 2022 que pasaron por las manos de Beacon y del propio Toviggino.

El rol atribuido a las financieras era hacer llegar ese dinero a Buenos Aires en efectivo.

El episodio de la caja dejó traslucir la mecánica de la estructura: Toviggino pedía un paquete o un sobre con dinero, y luego Beacon ejecutaba con alguno de sus laderos. Hay entregas en pesos y en dólares. La cifra más alta en pesos se registró el 8 de enero de 2021: $1.700.000, unos 18.800 dólares.

En el caso de la caja, el abogado puso en acción a Brian Prendes , una de las personas encargadas de trasladar los bolsos y las mochilas con dinero desde las financieras hasta el estudio de Lavalle y luego hasta “Montevideo y Quintana”, un departamento atribuida a Toviggino. Prendes era de máxima confianza para Beacon. Se habían conocido en Viedma (Río Negro) y terminaron trabajando juntos en Buenos Aires. En la secuencia también aparece aludido Luciano “Lucho” Pantano, el monotributista que terminó como ”dueño” de la mansión de Pilar y de la casa en un barrio privado. Sin embargo, Pantano era un cadete todoterreno de Toviggino y su familia. Durante el Mundial de Qatar, por ejemplo, ofició de chofer, según testigos que hablaron con LA NACION.

“Si hmno, me ocupo ... Le digo a Brian q le mande un mensaje a lucho con la foto y cuando ya este listo (sic)” , escribió Beacon el 7 de junio a las 11:07.

Efectivamente, Brian le mandó una foto a Pantano con la caja para probar que el dinero había llegado a destino.

La sede la AFA en la calle Viamonte no era uno de los puntos de entrega más frecuentes, según una fuente al tanto de la operatoria. Pero ante cada pedido de Tapia, Toviggino no demoraba. " Necesito 200.000 en efectivo. La dejamos en la puerta de AFA. Ponele Claudio Tapia. Chicago y pásame una foto (sic) “, ordenó el 23 de marzo de 2021. Y luego se refiere al presidente de AFA en forma discriminatoria.

Según los intercambios a los que tuvo acceso LA NACION, y que están siendo peritados por la Justicia, también hubo entregas de dinero en efectivo el 9 de julio de 2020, tres en 2021 (8 de enero, 23 de abril y 25 de junio) y el 26 de enero de 2022. Todas dirigidas a Tapia, en la sede de la calle Viamonte o en el predio de Ezeiza. " Tengo q entregar 40.000 dólares. Yo los tengo, pero hasta el lunes a la mañana no puedo mandar a buscarlos porque no tienen llave (...) Tienes q ir al predio, es para Tapia. El tema que tiene q ser hasta el medio día. Yo lunes a primera hora te devuelvo“, escribió Toviggino a su exmano derecha, según una de las conversaciones que ahora tiene la Justicia.

A las 11:28, tal cual se desprende de esos intercambios, Beacon dejó una bolsa en el predio de la AFA, en Ezeiza, con US$37.500. Tapia estaba ocupado haciendo un asado.

Fuente: La Nación