Bullrich acordó con el peronismo para desbloquear las comisiones en el Senado y Diputados conformará 18 esta semana

Tras la discusión por la proporcionalidad, que tenía frenado el armado de comisiones en el Senado, la jefa libertaria Patricia Bullrich terminó acordando con el interbloque peronista, que ya envió los nombres de sus miembros para avanzar con la constitución. Mientras tanto, Diputados se prepara para conformar 18 comisiones la semana que viene.

La pelea por las comisiones en la Cámara Alta había tenido su momento de mayor visibilidad el día que Bullrich y su par peronista, José Mayans, terminaron a los codazos por el micrófono cuando se constituyó la comisión de Trabajo. " Acá hacen lo que se les canta las pelotas" , denunció el formoseño enojado.

Al igual que el año pasado, en enero el peronismo denunció la estrategia de La Libertad Avanza de nuclearse junto al resto de las bancadas no K para sumar una mayoría circunstancial y retener más cargos y lugares en las comisiones.

En ese entonces -antes de la última fuga de tres peronistas cercanos al Gobierno- el interbloque "Popular" tenía 28 miembros y reclamaba siete lugares en las comisiones en vez de los cinco que el oficialismo le reconocía , tanto en las comisiones que tienen un total de 17 integrantes como en las que tienen 19.

En protesta por eso se negaban a integrar las comisiones. Pero en la última reunión de Labor Parlamentaria, el martes pasado, la situación se destrabó . Bullrich aceptó la demanda del interbloque de Unión por la Patria que, ahora que tiene 25 miembros, se conforma con seis lugares.

"Respetamos la proporción enunciada por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza de 47 (ellos) a 25 (nosotros); 25 dividido entre los 72 senadores da 35 % y el 35 % de 17 son 6 miembros. Esos presentamos", sentenció el puntano Fernando Salino.

"Esta comisión debería darle entrada formalmente porque ha presentado la nota. No habría ningún problema", respondió Bullrich.

"¿Qué cambió? No sé a qué adjudicarlo, lo que sé es que era absolutamente innecesario hacer todo tan traumático. Si tenés los números, hacé todo fácil", analizó un peronista, haciendo alusión a que con 5 o 6 peronistas el oficialismo y sus aliados siguen dominando las comisiones.

Saldada la cuestión, el martes y jueves de la semana que viene se conformarán nueve: Asuntos Constitucionales, Seguridad, Agricultura, Medios y Libertad de Expresión, Legislación General, Turismo, Defensa, Asuntos Municipales y Deportes.

El problema ahora es con las siete que ya fueron constituidas durante el periodo de extraordinarias. Ahí el acuerdo llevará más tiempo porque el oficialismo tendrá que dar de baja a uno de los senadores propios o aliados para que entre un peronista.

Por su parte, la Cámara de Diputados va a reactivar su actividad esta semana con la constitución de 18 comisiones en tres días.

En Unión por la Patria están en sintonía con la cantidad de miembros que tendrán y las vicepresidencias que les tocarían, pero la discusión con La Libertad Avanza sigue abierta por la "calidad" de las presidencias que les tocarían. Eso quiere decir el peso e importancia de las comisiones en las que quedarán a cargo.

"No hubo una instancia de ida y vuelta, sino un plan del Ejecutivo al que pretende que nos sometamos. Vamos a pelearlo hasta el último momento", sentenciaron desde el peronismo de Diputados.

Según informaron fuentes oficialistas, LLA presidirá cuatro más que se sumarán a las nueve que fueron constituidas en extraordinarias y ya son conducidas por libertarios. El Peronismo estaría a cargo de otras nueve, tres para el sector de Fuerzas del Cambio (integrado por el PRO, UCR, MID y Por Santa Cruz) y dos para el Interbloque Unidos (conformado por Encuentro Federal, Provincias Unidas y Coalición Cívica).

Entre las cuatro comisiones que quiere presidir ahora el oficialismo se encuentran Discapacidad y Salud; dos comisiones generalmente conducidas por la oposición. Sin embargo, con los proyectos por el Garrahan y la emergencia en discapacidad, estas dos comisiones fueron dos caballos de batalla clave para la oposición en los últimos años y LLA ahora quiere dominarlos. También buscarán retener la de Educación, dándosela al macrista Alejandro Finocchiaro, aliado férreo del oficialismo.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín