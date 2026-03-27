Brutal agresión a una empleada de un hospital en Quilmes: la agarró de los pelos y le rompió el celular

Una mujer de 20 años agredió brutalmente a una empleada administrativa en un hospital . El episodio ocurrió el martes y fue registrado por las cámaras de seguridad del centro de salud.

La secuencia se produjo en el Hospital de Maternidad Eduardo Oller , ubicado en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes.

Según informó SM Noticias , la agresora era paciente del área de salud mental y sufrió un desborde emocional luego de que le negaran una visita fuera del horario correspondiente. Ante el rechazo de su solicitud, la mujer atacó de forma feroz a la trabajadora que estaba de guardia.

De acuerdo a las imágenes, la paciente, que había intentado ingresar a una pastora al sector en el que se encontraba internada, entró a la recepción donde estaba la víctima, y sin mediar palabra , la agarró del pelo .

En ese momento, la agresión se tornó aún más brutal y comenzó a golpearla varias veces en la cara . “¡No me pegues!“ , le gritó la empleada en medio de la desesperación. Ante eso, dos personas que estaban en el hospital advirtieron lo que estaba pasando e intervinieron para lograr separarlas y contener a la paciente.

Sin embargo, mientras algunos médicos estaban asistiendo a la víctima después de la golpiza, la agresora agarró el celular de la mujer y lo estalló contra el piso dos veces.

Luego de la agresión, arribó al lugar un móvil policial y los efectivos las trasladaron, por separado, a la comisaría cuarta. El caso quedó en manos de la UFI N°11 de Quilmes, que caratuló la causa como “lesiones y daños”.

Fuente: TN