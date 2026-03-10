Bellas Artes presentó su oferta de talleres para 2026: cuándo inscribirse y qué cursos habrá

La Escuela Municipal de Bellas Artes Divisadero anunció su oferta académica para el ciclo lectivo 2026, que incluirá una amplia variedad de talleres artísticos, culturales y recreativos tanto en su sede central como en distintos barrios de la ciudad.
Según informó la directora Cecilia Salvarezza, el objetivo es que los vecinos puedan conocer con anticipación todas las opciones disponibles para organizar su inscripción.
Las clases comenzarán el lunes 30 de marzo, mientras que el proceso de inscripción tendrá dos etapas.
Inscripción
Debido a la alta demanda que suelen tener algunos cursos, se realizará primero una preinscripción para los talleres de cerámica y macramé.
📅 Preinscripción (solo cerámica y macramé)
-
Jueves 12 y viernes 13 de marzo
-
De 7 a 13 y de 14 a 20 horas
-
Lugar: Bellas Artes – Zoppi 350
📅 Inscripción general para todos los talleres
-
Desde el lunes 16 de marzo
-
En el mismo horario y lugar
Talleres en la sede de Bellas Artes
La sede central ofrecerá más de 20 propuestas para distintas edades y niveles.
Entre las opciones disponibles se encuentran:
🎨 Artes y manualidades
-
Cerámica (niños y adultos)
-
Dibujo y pintura para adultos
-
Expresión plástica para niños
-
Cestería
-
Macramé
-
Telar
-
Telar mapuche
🎶 Música y canto
-
Guitarra
-
Piano
-
Percusión
-
Coro de adultos
-
Coro infanto juvenil
💃 Danza y movimiento
-
Folclore (niños y adultos)
-
Malambo
-
Tango
-
Zumba
📚 Idiomas y formación
-
Inglés
-
Italiano
-
Locución y oratoria
📸 Otros talleres
-
Fotografía (con cámara o celular)
-
Corte y confección
-
Ajedrez
-
Soga
Talleres descentralizados en barrios
Además de la sede central, la propuesta educativa también llegará a distintos puntos de la ciudad a través de talleres descentralizados, con actividades en:
📍 CIC Barrio Quintanilla
-
Baile comparsa (niños y adultos)
📍 Sociedad de Fomento Barrio Quintanilla
-
Ajedrez
-
Telar mapuche
-
Corte y confección
📍 Barrio Martín Fierro
-
Guitarra
-
Corte y confección
-
Expresión plástica para niños
📍 Barrio Norte
-
Guitarra
-
Telar
-
Macramé
-
Corte y confección
📍 Barrio San Martín A
-
Telar
-
Corte y confección
-
Expresión plástica
-
Ajedrez
📍 Taller El Mojón
-
Platería
📍 Centro de Jubilados
-
Dibujo y pintura
-
Tango
-
Stretching
📍 Teatro El Galpón
-
Taller de teatro para adolescentes y adultos
📍 Biblioteca José Hernández
-
Taller de lectura
Desde la institución destacaron que la propuesta busca acercar el arte, la cultura y la formación a vecinos de todas las edades, ofreciendo espacios de aprendizaje tanto en la sede principal como en distintos barrios de la ciudad.
