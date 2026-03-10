Bellas Artes presentó su oferta de talleres para 2026: cuándo inscribirse y qué cursos habrá

MADARIAGA

La Escuela Municipal de Bellas Artes Divisadero anunció su oferta académica para el ciclo lectivo 2026, que incluirá una amplia variedad de talleres artísticos, culturales y recreativos tanto en su sede central como en distintos barrios de la ciudad.





Según informó la directora Cecilia Salvarezza, el objetivo es que los vecinos puedan conocer con anticipación todas las opciones disponibles para organizar su inscripción.





Las clases comenzarán el lunes 30 de marzo, mientras que el proceso de inscripción tendrá dos etapas.





Inscripción

Debido a la alta demanda que suelen tener algunos cursos, se realizará primero una preinscripción para los talleres de cerámica y macramé.

📅 Preinscripción (solo cerámica y macramé)

Jueves 12 y viernes 13 de marzo

De 7 a 13 y de 14 a 20 horas

Lugar: Bellas Artes – Zoppi 350

📅 Inscripción general para todos los talleres

Desde el lunes 16 de marzo

En el mismo horario y lugar





Talleres en la sede de Bellas Artes





La sede central ofrecerá más de 20 propuestas para distintas edades y niveles.





Entre las opciones disponibles se encuentran:

🎨 Artes y manualidades

Cerámica (niños y adultos)

Dibujo y pintura para adultos

Expresión plástica para niños

Cestería

Macramé

Telar

Telar mapuche

🎶 Música y canto

Guitarra

Piano

Percusión

Coro de adultos

Coro infanto juvenil

💃 Danza y movimiento

Folclore (niños y adultos)

Malambo

Tango

Zumba

📚 Idiomas y formación

Inglés

Italiano

Locución y oratoria

📸 Otros talleres

Fotografía (con cámara o celular)

Corte y confección

Ajedrez

Soga

Talleres descentralizados en barrios

Además de la sede central, la propuesta educativa también llegará a distintos puntos de la ciudad a través de talleres descentralizados, con actividades en:

📍 CIC Barrio Quintanilla

Baile comparsa (niños y adultos)

📍 Sociedad de Fomento Barrio Quintanilla

Ajedrez

Telar mapuche

Corte y confección

📍 Barrio Martín Fierro

Guitarra

Corte y confección

Expresión plástica para niños

📍 Barrio Norte

Guitarra

Telar

Macramé

Corte y confección

📍 Barrio San Martín A

Telar

Corte y confección

Expresión plástica

Ajedrez

📍 Taller El Mojón

Platería

📍 Centro de Jubilados

Dibujo y pintura

Tango

Stretching

📍 Teatro El Galpón

Taller de teatro para adolescentes y adultos

📍 Biblioteca José Hernández

Taller de lectura





Desde la institución destacaron que la propuesta busca acercar el arte, la cultura y la formación a vecinos de todas las edades, ofreciendo espacios de aprendizaje tanto en la sede principal como en distintos barrios de la ciudad.