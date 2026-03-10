PINAMAR: robaron en una vivienda alquilada y se llevaron una PlayStation, electrodomésticos y alimentos

ZONALES





Un robo fue denunciado en las últimas horas en una vivienda ubicada sobre Del Espartillo al 300, en la ciudad de Pinamar, donde delincuentes ingresaron tras provocar daños en una puerta y se llevaron distintos objetos de valor, además de dinero y alimentos.





La denuncia fue realizada por una mujer, de 51 años, quien se encontraba alojada en la propiedad que alquila en la zona. Según indicó, se retiró del lugar alrededor de las 22:15 y al regresar advirtió que el vidrio de la puerta del quincho había sido roto, situación que permitió el ingreso de los autores del hecho.





Al revisar la vivienda constató el faltante de una consola PlayStation 4 de color blanca con dos joysticks camuflados, una cafetera Nespresso blanca, auriculares Samsung Galaxy Buds 4 negros y una caja de herramientas nueva que contenía elementos como martillo, pinza, destornillador y una cuchilla Tramontina.





También denunciaron el robo de 20 mil pesos en efectivo y diversos alimentos, entre ellos cajas de leche, aceite, huevos, manteca, además de productos de chocolate de las marcas Rapa Nui y Havanna.





La causa fue caratulada como robo y quedó en manos de la UFID N.º 5 de Pinamar, que inició actuaciones para intentar identificar a los responsables.