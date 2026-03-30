Balearon a un nene en La Plata y el principal sospechoso es su primo de 14 años

Un nene de 12 años ingresó recientemente al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero , en La Plata , con una herida de arma de fuego en la pierna izquierda, un hecho que ahora es investigado por la Justicia ante posibles maniobras de encubrimiento.

La secuencia se inició cuando la directora del Centro de Formación Integral N°3 , ubicado en la intersección de las calles 174 y 518 en La Plata, detectó inconsistencias en el relato familiar sobre el origen de la lesión.

La directora del establecimiento relató que, tras conversar con la madre del alumno herido, recibió una primera versión que señalaba a un primo de 14 años como autor del disparo. Según ese testimonio, la familia habría optado por no acudir a las autoridades debido a amenazas de muerte proferidas por la madre del presunto agresor.

La situación tomó otro giro cuando, luego del feriado y con la reanudación de las clases, el alumno retornó a la escuela con la pierna vendada. La madre, al ser consultada nuevamente, afirmó que su hijo se había lastimado jugando al fútbol, contradiciendo la versión inicial. Esta discrepancia llevó a la directora a radicar una denuncia formal en la comisaría Decimocuarta de La Plata, acompañando al menor y a su madre al hospital para que recibiera atención especializada.

Según informó el portal 0221 , el caso quedó en manos de la Justicia, que ahora debe determinar las circunstancias en las que el niño resultó herido y si existió un intento deliberado de ocultar lo ocurrido. Los profesionales del Hospital Alejandro Korn confirmaron que el menor presentaba una herida compatible con arma de fuego , con orificio de entrada y salida, y procedieron a realizar las curaciones necesarias antes de que el paciente regresara a su domicilio.

Hace tan solo unos días, la Policía Bonaerense detuvo a un joven por el crimen de un adolescente a la salida de un cumpleaños en Mar del Plata. Se trata de un joven, de 25 años , que fue arrestado en Los Acantilados .

La víctima fue Sebastián Morúa, de 15 años, quien murió tras agonizar durante casi un mes por las graves heridas sufridas el pasado 23 de diciembre. El menor fue herido en una discusión durante una reunión familiar en una vivienda de la calle 461 y 46, en el barrio San Patricio.

Según relataron allegados a la víctima, el conflicto comenzó alrededor de las 19:30 cuando un familiar del cumpleañero inició una pelea con un visitante. La situación se desbordó y terminó involucrando a al menos 15 personas, entre familiares y vecinos.

Uno de los testigos directos, hermana de los jóvenes agredidos, describió que la gresca fue creciendo hasta que parecía haberse calmado. Sin embargo, los agresores regresaron minutos después, uno de ellos portando un arma de fuego. Según el relato, este individuo disparó varias veces al aire antes de herir gravemente al adolescente y a otras víctimas.

De acuerdo con lo informado por el portal 0223 , la investigación estuvo a cargo del Gabinete de Homicidios de la DDI, bajo la supervisión de la fiscal Díaz. El seguimiento permitió identificar a los presuntos responsables y, ayer jueves, efectivos policiales aprehendieron al joven de 25 años en la zona de calle 455 entre 46 y 44. Durante el procedimiento, el sujeto fue reducido y se le secuestró un arma de fuego, que será peritada para determinar su posible vínculo con el ataque.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán , donde permanecerá junto al otro imputado que ya había sido arrestado en los días posteriores al hecho. Ambos enfrentan cargos por homicidio y lesiones graves , en el marco de una causa que busca esclarecer las circunstancias y responsabilidades de lo ocurrido.

En las semanas posteriores al ataque, los familiares de la víctima denunciaron haber recibido amenazas por parte de allegados a los imputados.

Fuente: Infobae