Continúa el juicio a Felipe Pettinato: es el turno del alegato de la fiscalía

El juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo continuará este lunes en su penúltima audiencia. Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, el fiscal acusador Fernando Klappenbach hará su alegato y pedido de pena para el streamer e imitador de Michael Jackson.

A lo largo de las cinco audiencias previas, Klappenbach sostuvo la acusación de su colega Martín Mainardi : que el acusado causó el fuego que le costó la vida a Melchor Rodrigo el 16 de mayo de 2022 en el departamento que Pettinato ocupaba en la calle Aguilar en el barrio porteño de Belgrano .

La calificación de la causa en su contra es la de estrago doloso seguido de muerte . Si Pettinato es declarado culpable, podrá ser condenado a una pena de 8 a 20 años . Y, en ese caso, será la segunda sentencia en su contra: en 2022, el streamer recibió nueve meses de prisión en suspenso por el abuso sexual simple de una menor. Melchor Rodrigo, irónicamente, declaró a su favor en ese juicio.

Se espera un pedido de pena significativo de parte de Klappenbach en base a las fuentes en torno al juicio. La semana pasada, la querella de Delia Muzio , la madre de Rodrigo, encabezada por el abogado Alejandro Drago , pidió 15 años de cárcel para Pettinato.

Klappenbach fue consistente en su acusación, impulsada por los relatos de testigos, como vecinos del edificio presentes en la madrugada trágica, quienes señalaron a un Pettinato casi ileso mientras salía del departamento en llamas e intentaba accionar un matafuegos como si fuera un “carnaval carioca” y alertaba a los gritos sobre el incendio.

El análisis de los peritos del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Ciudad descartó cualquier fuego accidental: las llamas fueron provocadas por un “fuego directo” iniciado debajo del sillón en el que Rodrigo dormía bajo los efectos de psicofármacos y acelerado por un líquido , posiblemente salido de un aerosol encontrado en la escena.

Muzio, madre de Rodrigo, aseguró en su testimonio que Pettinato “no hizo nada para salvar” a su hijo . Al pedir la pena de 15 años, el querellante Drago sintetizó que Felipe “ no prestó ningún tipo de auxilio, válido o idóneo” . Uno de los testigos “buscó los extintores, se quemó las zapatillas”, continuó.

El acusado, en cambio, “salió corriendo” , según el letrado, continuó: “¿Qué podría haber hecho? Un montón de cosas. Sacar a Melchor, que no era una persona de dos metros; era de estatura baja. Podría haber tratado de apagar el fuego. Salió corriendo y les pidió a los demás, que no tenían nada que ver, que auxiliaran a Melchor . Un testigo dijo que andaba con un matafuegos tipo ‘carnaval carioca’. La conducta ya había sido cometida".

Roberto Pettinato , padre de Felipe, aseguró la semana pasada sobre el juicio a su hijo: “Tenemos una condena social”. Y siguió: “Yo creo que va a salir todo bien porque no están las pruebas, no se sabe quién inició el incendio , no se sabe si hubo intencionalidad. Son cosas del Código Penal. Es así: la tengo o no la tengo. Si no está, no está. Si está, que Dios lo ayude ”. Para la fiscalía y los peritos, en cambio, las pruebas son claras.

El lunes 6 de abril será el turno del alegato de la defensa . A lo largo del proceso, los abogado s Lucio Simonetto y Norberto Frontini no realizaron planteos especiales ni protagonizaron discusiones con testigos o la querella. Pettinato mismo se negó a declarar . La expectativa está puesta en qué carta jugará la defensa.

Fuente: Infobae