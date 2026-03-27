Baja de impuestos, cambios en el Estado y mano dura en seguridad, el paquete de reformas porteñas de LLA

Alineado con la estrategia nacional del gobierno de Javier Milei, el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña presentó una serie de proyectos que apuntan a introducir reformas de fondo en la Ciudad , con foco en la reducción de impuestos, la modernización del Estado y el endurecimiento de las políticas de orden público y seguridad.

La iniciativa la encabezó Pilar Ramírez , titular del espacio a nivel porteño, quien definió a su bancada como “el espacio más reformista de la Ciudad”. Desde el bloque, que nuclea a 14 legisladores en total, en crítica directa hacia la gestión local de Jorge Macri y el PRO , plantean que la administración porteña “perdió agilidad” y debe acompañar el ritmo de las transformaciones impulsadas a nivel país.

Las iniciativas abarcan medidas económicas, institucionales y de seguridad. En materia fiscal, una de las principales apuestas es una reforma impositiva que contempla la eliminación de tributos considerados distorsivos y la reducción de la carga sobre pequeños contribuyentes.

Entre los puntos destacados aparecen la quita del Impuesto a Sellos en operaciones inmobiliarias, la rebaja del impuesto inmobiliario y beneficios de hasta el 100% en Ingresos Brutos. También se propone eliminar impuestos sobre instrumentos financieros, créditos y consumos financiados.

En paralelo, el bloque impulsa un esquema de “libertad comercial” que busca eliminar trabas burocráticas mediante habilitaciones automáticas y procesos más ágiles.

En ese sentido, se incorpora el principio de silencio administrativo positivo, que ya rige a nivel nacional y habilita actividades si el Estado no responde en un plazo determinado, y el reconocimiento de habilitaciones entre distintas jurisdicciones.

Otro de los ejes es la modernización del Estado, con la idea de avanzar hacia una administración más digital, simple y eficiente.

Entre las propuestas se incluye la implementación del principio de “una sola vez” para la presentación de documentación, la creación de un catálogo único de trámites y la centralización de la información administrativa para reducir tiempos y discrecionalidad.

El paquete también prevé incentivos a la inversión a través de la adhesión a esquemas de promoción similares a los impulsados a nivel nacional.

En ese marco, se plantea un régimen para inversiones medianas, con beneficios fiscales y financiamiento del Banco Ciudad, junto con la posibilidad de adherir a programas de gran escala que garanticen estabilidad jurídica.

En el plano estructural, La Libertad Avanza propone avanzar con una “Ley Bases” para la Ciudad , que incluya desburocratización, ampliación del silencio administrativo positivo, plazos claros de respuesta estatal y mayor digitalización.

A eso se suma un proyecto de reforma del Estado que apunta a reducir estructuras consideradas innecesarias, eliminar organismos superpuestos y habilitar privatizaciones en actividades no esenciales.

También figura una modificación de la Ley de Comunas para transferir competencias al ámbito local y evitar superposiciones con el Poder Ejecutivo, con el objetivo de mejorar la gestión de cercanía y reducir el gasto público.

En materia institucional, el bloque volvió a impulsar la iniciativa de Ficha Limpia, que busca impedir el acceso a cargos públicos de personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos graves, como corrupción, narcotráfico, homicidio o trata de personas. El año pasado, la normativa estuvo a punto de aprobarse pero se frustró.

El capítulo de seguridad y orden público ocupa un lugar central en la batería de proyectos. Allí se incluyen propuestas como la baja de la edad de imputabilidad -en línea con la legislación nacional-, la reforma del Código Contravencional con sanciones más duras y nuevas herramientas para garantizar la convivencia urbana, y una regulación más estricta de los “trapitos”.

En este último caso, la iniciativa plantea un régimen con mayores sanciones, agravantes en casos de organización o intimidación y un esquema especial de control en eventos masivos.

Fuente: Clarín