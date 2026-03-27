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NACIONALES

Baja de impuestos, cambios en el Estado y mano dura en seguridad, el paquete de reformas porteñas de LLA

Redacción CNM marzo 27, 2026

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Alineado con la estrategia nacional del gobierno de Javier Milei, el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña presentó una serie de proyectos que apuntan a introducir reformas de fondo en la Ciudad , con foco en la reducción de impuestos, la modernización del Estado y el endurecimiento de las políticas de orden público y seguridad.

La iniciativa la encabezó Pilar Ramírez , titular del espacio a nivel porteño, quien definió a su bancada como “el espacio más reformista de la Ciudad”. Desde el bloque, que nuclea a 14 legisladores en total, en crítica directa hacia la gestión local de Jorge Macri y el PRO , plantean que la administración porteña “perdió agilidad” y debe acompañar el ritmo de las transformaciones impulsadas a nivel país.

Las iniciativas abarcan medidas económicas, institucionales y de seguridad. En materia fiscal, una de las principales apuestas es una reforma impositiva que contempla la eliminación de tributos considerados distorsivos y la reducción de la carga sobre pequeños contribuyentes.

Entre los puntos destacados aparecen la quita del Impuesto a Sellos en operaciones inmobiliarias, la rebaja del impuesto inmobiliario y beneficios de hasta el 100% en Ingresos Brutos. También se propone eliminar impuestos sobre instrumentos financieros, créditos y consumos financiados.

En paralelo, el bloque impulsa un esquema de “libertad comercial” que busca eliminar trabas burocráticas mediante habilitaciones automáticas y procesos más ágiles.

En ese sentido, se incorpora el principio de silencio administrativo positivo, que ya rige a nivel nacional y habilita actividades si el Estado no responde en un plazo determinado, y el reconocimiento de habilitaciones entre distintas jurisdicciones.

Otro de los ejes es la modernización del Estado, con la idea de avanzar hacia una administración más digital, simple y eficiente.

Entre las propuestas se incluye la implementación del principio de “una sola vez” para la presentación de documentación, la creación de un catálogo único de trámites y la centralización de la información administrativa para reducir tiempos y discrecionalidad.

El paquete también prevé incentivos a la inversión a través de la adhesión a esquemas de promoción similares a los impulsados a nivel nacional.

En ese marco, se plantea un régimen para inversiones medianas, con beneficios fiscales y financiamiento del Banco Ciudad, junto con la posibilidad de adherir a programas de gran escala que garanticen estabilidad jurídica.

En el plano estructural, La Libertad Avanza propone avanzar con una “Ley Bases” para la Ciudad , que incluya desburocratización, ampliación del silencio administrativo positivo, plazos claros de respuesta estatal y mayor digitalización.

A eso se suma un proyecto de reforma del Estado que apunta a reducir estructuras consideradas innecesarias, eliminar organismos superpuestos y habilitar privatizaciones en actividades no esenciales.

También figura una modificación de la Ley de Comunas para transferir competencias al ámbito local y evitar superposiciones con el Poder Ejecutivo, con el objetivo de mejorar la gestión de cercanía y reducir el gasto público.

En materia institucional, el bloque volvió a impulsar la iniciativa de Ficha Limpia, que busca impedir el acceso a cargos públicos de personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos graves, como corrupción, narcotráfico, homicidio o trata de personas. El año pasado, la normativa estuvo a punto de aprobarse pero se frustró.

El capítulo de seguridad y orden público ocupa un lugar central en la batería de proyectos. Allí se incluyen propuestas como la baja de la edad de imputabilidad -en línea con la legislación nacional-, la reforma del Código Contravencional con sanciones más duras y nuevas herramientas para garantizar la convivencia urbana, y una regulación más estricta de los “trapitos”.

En este último caso, la iniciativa plantea un régimen con mayores sanciones, agravantes en casos de organización o intimidación y un esquema especial de control en eventos masivos.

Fuente: Clarín


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