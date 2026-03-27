Sergio Szpolski negocia con Cristóbal López la compra de radio FM Vale

El empresario de medios y excandidato kirchnerista a intendente de Tigre en las elecciones de 2015, Sergio Szpolski, está en la etapa final de las negociaciones para comprarle a su socio Cristóbal López la radio Vale (FM 97.5), con un proyecto enfocado en potenciar la música latina e hispana y el streaming, con recitales en vivo de artistas locales e internacionales,

Luego de fracasar en su intento de quedarse con las radios Continental y Colonia, por las que se mostró interesado el último año para montar una programación deportiva, todo indica Szpolski finalmente podrá gestionar una radio en los próximos días, cuando se firme el contrato de transferencia de la empresa Radio Productora 2000, titular de la licencia de FM Vale, que actualmente forma parte de Grupo Indalo.

"Ya está casi todo acordado, aunque faltan los detalles finales y la firma del contrato. El plan es transferir la radio, con sus veinte empleados y la frecuencia, pero que traslade los estudios a otro lugar hacia fin de año. Se le ofreció el cargo de director a un antiguo empleado de Indalo, que trabajó muchos años en Vale, pero todavía no respondió". dijo a Clarín una fuente cercana a las negociaciones.

Y agregó que la radio FM Vale tiene una fuerte penetración en Youtube. "Por ejemplo, ahora tiene más de 5.000 personas viéndola en vivo, el doble que Pop y más que Radio 10. Si potenciamos eso, podemos estar entre las primeras radios de música por streaming", destacó este jueves a la tarde la fuente que participa de las conversaciones entre los socios de Grupo Indalo.

Es que Cristóbal López y Sergio Szpolski son socios desde hace diez años en el área de medios de Grupo Indalo, South Media Investments, donde Szpolski tiene el 5,66% de la empresa que es dueña del canal de noticias C5N, el portal Minutouno, Radio 10 (AM 710) Pop (FM 101.5) y Mega (FM 98.3), además del 60% del diario Ámbito Financiero y el 51% de la productora La Corte.

Esa participación accionaria de Szpolski en Grupo Indalo se dio cuando se disolvió el Grupo Veintitrés, a principios de 2016 , cuando CN23, El Argentino y FM Vorterix pasaron a formar parte del grupo de Cristóbal López, con un intercambio de acciones con Szpolski, que quedó como uno de los dueños de los medios de Indalo, con el 5,66%.

Szpolski, excandidato kirchnerista a intendente de Tigre en 2015, fue el dueño de Grupo Veintitrés, en sociedad con Matías Garfunkel, el grupo de medios que más publicidad oficial recibió en la gestión de Cristina Kirchner, pero que se disolvió hacia el final de su gobierno, entre 2014 y 2016.

Hasta esa época, Grupo Veintitrés era dueño del canal de noticias CN23, los diarios Tiempo Argentino y El Argentino, el semanario Miradas al Sur, las radios América, Rock & Pop, Splendid y Vorterix (esta última en sociedad con Mario Pergolini), la imprenta Poligráfica del Plata, los portales Infonews y Diagonales, las revistas Veintitrés, 7Días, Cielos Argentinos (de Aerolíneas Argentinas) y las versiones locales de Forbes, Newsweek, Lonely Planet y Auto Bild, entre otros medios.

Pero la disolución del Grupo Veintitrés fue muy polémica. Los dueños vaciaron las empresas, que estaban a nombre de testaferros, lo cual junto con la poca audiencia de sus medios y el cambio de gobierno provocaron la desintegración del grupo, en menos de dos años. Hubo cientos de despidos de empleados, a los que no les pagaron las indemnizaciones, ni tenían los aportes previsionales ni de obra social, lo que dio lugar a juicios, entre los que se destacaron las denuncias de la AFIP por evasión impositiva.

Los trabajadores del diario Tiempo Argentino , que estuvieron varios meses sin cobrar sus salarios, lo reconvirtieron en cooperativa y lo volvieron a publicar como semanario dominical; al igual que los periodistas del sitio Infonews , que se transformó en cooperativa y volvió a estar online.

Las radios Rock & Pop y Splendid fueron vendidas a Fénix Entertainment, de Marcelo Figoli. La revista Veintitrés y el diario BAE los compró el Grupo Olmos, dueño del diario Crónica y el canal Crónica TV. El dominical Miradas al Sur lo compró el Movimiento Evita, que luego lo cerró. También cerraron la revista 7Días y la imprenta Poligráfica del Plata , entre otras.

La participación de agentes de los servicios de inteligencia en el Grupo Veintitrés era muy fuerte, al punto de tener como gerente general a Juan José Gallea , de 2009 a 2012, quien luego siguió haciendo diversas tareas en el grupo de medios, hasta que se disolvió el grupo ultra K, a fines de 2015.

En esos años se hicieron numerosas campañas de hostigamiento desde sus medios contra periodistas y dirigentes de la oposición. Eso no impidió que Gallea luego asumiera como director de Administración y Finanzas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, actual SIDE), en la gestión de Mauricio Macri. Un funcionario que ya había trabajado como director de Administración y Finanzas en la SIDE de Fernando De la Rúa, cuando su jefe era Darío Richarte , el número dos de ese organismo, que se mencionaba como uno de los socios ocultos de Grupo Veintitrés.

De hecho, en esos años, Richarte, Gallea y Szpolski compraron a Fargo la empresa Panificadora Balcarce, que cerró a fines de 2022 . Los vínculos entre Panificadora Balcarce y el mundo de la inteligencia se extendían también hacia el exdirector general de Operaciones de la AFI, Jaime Stiuso -muy cercano a Szpolski, Richarte y Gallea-, cuya esposa era una de las jefas de sección en la empresa que producía pan lactal de Sacaan, Fargo y Don Yeyo, entre otros. Pero eso es parte de otra historia.

Varios años después de disuelto el Grupo Veintitrés, fuentes cercanas a Szpolski aseguran que logró resolver sus problemas judiciales con la AFIP, primero con el pago de US$ 600.000 en sede judicial y luego acogiéndose a la Ley de Inocencia Fiscal, dictada en el gobierno de Javier Milei. Ahora negocia con su socio Cristóbal López para volver a gestionar una radio, la FM Vale, con la que busca insertarse en el sector de espectáculos y entretenimiento.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín