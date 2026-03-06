Axel Kicillof acordó una mejora salarial del 11% para la Policía Bonarense

NACIONALES

Luego de que los principales sindicatos aceptaran la última oferta de incremento salarial que hizo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof llegó a un acuerdo con la Policía de la Provincia de Buenos Aires . “Alcanzamos una mejora salarial del 11% en lo que va de 2026″, informó este viernes el ministro de Seguridad, Javier Alonso.

El aumento contempla 5% en marzo y 2,5% en abril , que se suman a las subas de 2% en enero y 1,5% en febrero, según detalló el funcionario a cargo de la cartera. Incluye también la compensación por uniforme y el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD) que a partir de febrero del corriente año tendrá un incremento adicional del 22,7%. Esto acumularía al mes de abril una mejora del 36,4%.

“En la gestión de Axel Kicillof sostenemos el compromiso con quienes cuidan a los bonaerenses. En un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional, seguimos defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad”, informó el ministro Alonso en su cuenta de X.

El cierre de la paritaria se conoce en una semana donde el mandatario bonaerense resolvió su acuerdo con los gremios docentes y ratificó su vínculo con el sindicalismo para 2027. Además, los principales sindicatos aceptaron la oferta de suba salarial que puso sobre la mesa la administración de PBA luego del rechazo de todo el arco sindical. El ofrecimiento del 7,5% dividido en un 5% para marzo, un 2,5% para abril, sumado al 1,5% que ya había otorgado por decreto para el mes de febrero producto de la no aceptación en la instancia paritaria, consolida un 9% para el período febrero, marzo y abril.

Días antes, Kicillof habló en la apertura de las Sesiones Ordinarias de la Legislatura y llevó su discurso de confrontación con el presidente Javier Milei y su modelo de gestión.

En la primera media hora de su mensaje, cruzó la política económica del Gobierno nacional. Sin embargo, le habló “a los argentinos” ya desde el principio. Usó una referencia particular: “Incluso los economistas y comunicadores más admirados por la derecha caracterizan a este momento en términos de estanflación, la peor de las combinaciones: recesión e inflación. Desde Paolo Rocca a Cavallo, desde Mirta Legrand a Melconian, todos le están señalando al presidente lo evidente: la Argentina no va bien ”, dijo en los primeros minutos del discurso.

Hizo dos anuncios de nuevos proyectos de ley, desde los que también confrontó con Milei. La oposición buscó poner en agenda el funcionamiento de IOMA; pero dos sectores del peronismo también pusieron la lupa en omisiones: la no referencia a Cristina Kirchner y el paro de estatales, docentes y judiciales, destacado por el massismo.

El mandatario segmentó su discurso. Habló parado desde un atril como lo hiciera Milei en su apertura de sesiones. Fue aplaudido en varios pasajes durante la hora con 26 minutos que duró su alocución. Uno de los momentos de aplausos fue cuando mencionó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En el recinto estaba la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto . Al repasar obras de su gestión también apareció el acompañamiento. Todo, ante la mirada casi desinteresada de los legisladores libertarios. El clima en el recinto de la capital bonaerense fue diametralmente opuesto a lo que sucedió el domingo por la noche con la apertura de sesiones que protagonizó Javier Milei .

Fuente: Infobae