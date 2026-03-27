Avanza la transformación de la Ruta 11: estiman que la autovía estará lista para fin de año

ZONALES

La obra de conversión de la Ruta Provincial N°11 en autovía continúa avanzando en la costa bonaerense y ya tiene un horizonte concreto: según estimaciones oficiales, los trabajos podrían estar finalizados hacia fines de 2026.





El proyecto, impulsado por la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, abarca un tramo de más de 70 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Chiquita, uno de los corredores clave para el turismo hacia la Costa Atlántica.





Una obra clave para el tránsito hacia la costa





Actualmente, más de 7.000 vehículos circulan a diario por este sector, una cifra que se incrementa notablemente durante la temporada de verano. En ese contexto, la transformación en autovía busca dar respuesta a una demanda histórica: mejorar la seguridad y evitar congestionamientos en uno de los accesos más utilizados por los turistas.





La intervención contempla la construcción de una segunda calzada paralela a la existente, lo que permitirá separar los sentidos de circulación y reducir significativamente el riesgo de siniestros viales.





Qué trabajos se están realizando





La obra no se limita únicamente a duplicar la traza. El plan integral incluye una serie de mejoras estructurales pensadas para modernizar por completo el corredor:

Construcción de una nueva calzada en todo el tramo intervenido

Repavimentación de la vía actual

Banquinas pavimentadas en ambas manos

Retornos a nivel cada aproximadamente 3,5 kilómetros

Duplicación de siete puentes sobre cursos de agua permanentes

Instalación de más de 50 alcantarillas para optimizar el drenaje

Estos trabajos apuntan no solo a mejorar la circulación, sino también a garantizar mayor seguridad vial ante el crecimiento del flujo vehicular.





Impacto en seguridad y tiempos de viaje





Uno de los principales objetivos de la obra es reducir los riesgos en ruta, especialmente en un tramo que históricamente registró alto tránsito en temporadas turísticas.





Con la autovía, se espera una disminución de maniobras peligrosas como sobrepasos en doble mano, además de una circulación más ordenada y fluida.





A su vez, la duplicación de calzada permitirá acortar los tiempos de viaje, algo clave para quienes se trasladan hacia destinos turísticos de la costa.





Beneficios para la economía y el turismo





Más allá de la cuestión vial, la obra también tiene un fuerte impacto económico. La mejora en la conectividad favorecerá tanto al turismo como al transporte de cargas.





Localidades como Villa Gesell, Mar Chiquita y otras zonas intermedias verán fortalecida su accesibilidad, lo que podría traducirse en un aumento del movimiento comercial y turístico.





Además, contar con una infraestructura más moderna permitirá acompañar el crecimiento sostenido del flujo de visitantes en la región.





Un proyecto pensado a largo plazo





Desde Vialidad destacan que esta intervención no solo responde a necesidades actuales, sino que también busca preparar la ruta para el futuro.





El aumento del parque automotor y la consolidación de la Costa Atlántica como uno de los principales destinos del país hacen imprescindible contar con corredores más seguros y eficientes.





En ese sentido, la transformación de la Ruta 11 en autovía se perfila como una de las obras viales más importantes de la provincia en los últimos años.