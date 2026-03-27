Presentaron la “Pasión Según San Juan” en el Parque Anchorena: más de 40 años de tradición en Madariaga

MADARIAGA





En una conferencia de prensa realizada en el Parque Anchorena, se presentó oficialmente una nueva edición de la “Pasión Según San Juan”, uno de los eventos culturales y religiosos más importantes de General Madariaga.





El presidente de ASSEM, Claudio Rivas, destacó la emoción de llegar a la 41ª edición de este espectáculo que convoca a toda la comunidad: “Es un placer volver a estar en instancias finales de organización de este evento que lleva 41 años. Es una obra de teatro musical interpretada por el grupo La Fuente, que relata la vida de Jesús desde su llegada hasta la resurrección, con ritmos folklóricos y siguiendo el Evangelio de Juan escena por escena”.





Rivas remarcó además el fuerte sentido comunitario de la propuesta al remarcar que todo “Esto es posible gracias a todo el pueblo de Madariaga. Es un patrimonio cultural, religioso y espiritual que se ha enraizado en nuestra ciudad”.





Por su parte, el director de Turismo, Juan Odriosola, puso en valor el impacto del evento tanto cultural como económico “Sabemos el esfuerzo que implica organizar algo así. Hace 41 años que la Pasión se realiza y cada año necesita algo nuevo. Forma parte de un calendario de casi 20 eventos que le dan movimiento a la ciudad durante todo el año”.





Además, destacó que estas actividades fortalecen el perfil turístico de Madariaga:

“Estos eventos ayudan a que la ciudad deje de ser solo un lugar de paso y se transforme en un destino permanente”.





Durante la presentación también participó el padre Silvano, quien resaltó el valor evangelizador de la obra y su crecimiento a lo largo del tiempo. “Es un evento que transmite la buena noticia y que ha crecido de manera impresionante. Es un gran valor para la comunidad religiosa y cultural”.





Actividades destacadas

La organización adelantó parte del cronograma previsto:

Domingo de Ramos: se celebrará la misa en el escenario del parque, con sonido abierto para toda la ciudad.

Domingo de Pascua: se realizará una procesión desde la iglesia hasta el Cristo.

Viernes Santo: habrá un encuentro artístico con participación de escuelas de arte y artistas locales.

Luego de cada función, se desarrollará un “fogón pasionero” con música y propuestas culturales.





También se confirmó la participación de más de 350 personas en escena, junto a agrupaciones folklóricas locales, consolidando el carácter colectivo del evento.





Desde la organización agradecieron el acompañamiento del municipio, destacando el aporte logístico y el trabajo conjunto para sostener esta tradición.