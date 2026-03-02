Así fue el emotivo reencuentro de Nahuel Gallo con su familia tras estar 448 días detenido en Venezuela

NACIONALES





El gendarme argentino, Nahuel Gallo, tuvo un emotivo reencuentro con su familia, en su llegada al país, después de estar 448 días detenido en Venezuela.

El gendarme argentino fue recibido por su madre, Griselda Heredia, esposa, María Alexandra Gómez, y su pequeño hijo en el aeropuerto de Ezeiza, además de funcionarios, en su llegada a la madrugada. Gallo tuvo un emotivo reencuentro con su familia, abrazó a su hijo, al que tomó en brazos, y a su esposa.

Además de su familia lo recibieron el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su antecesora, Patricia Bullrich, actual jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado.





el Gobierno coordinó la salida de Gallo de Venezuela con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en medio de fuertes tensiones con su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. En el Ejecutivo aseguran que la logística estuvo relacionada con el uso del avión Bombardier Learjet 60, que aterrizó el domingo en Caracas.

El vuelo llegó pasadas las 4.40 a Ezeiza en un avión privado vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que cumplió un rol inesperado en el operativo. Escoltaron al gendarme el prosecretario de la AFA, Luciano Nakis, y el secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares.

La AFA anunció la liberación de Gallo el domingo por la tarde a través de un comunicado antes que el Gobierno, con una foto del gendarme antes de subir al avión de vuelta a la Argentina.

El texto le agradece las gestiones a Delcy Rodríguez y la cataloga como “presidenta de Venezuela”, un reconocimiento que el Ejecutivo no realizó por el momento de forma oficial. No hubo por el momento contactos oficiales entre las gestiones y la representación diplomática sigue a cargo de Italia. “Los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”, agregó la publicación.