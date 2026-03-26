Asesinaron a un policía federal para robarle la moto frente a un supermercado en Lanús

Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado este jueves en el partido de Lanús, en la zona sur del conurbano bonaerense, cuando cuatro motochorros armados lo asaltaron frente a un supermercado y le dispararon para robarle la moto.

El hecho ocurrió esta tarde sobre la avenida Remedios de Escalada, a metros de la avenida Hipólito Yrigoyen, prácticamente en el límite de las localidades de Lanús Oeste y Gerli .

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae , el policía asesinado se llamaba Matías Nahuel Ceballos , de 34 años , quien se desempeñaba como cabo en la División Talleres de la PFA.

El ataque sucedió durante un intento de robo. Al momento del hecho, Cevallos se encontraba con su pareja . Cuatro delincuentes, que se movían en dos motos, lo abordaron y lo atacaron a balazos.

El agente recibió dos impactos de arma de fuego, uno en el tórax y otro en la pierna . Tras ello, los homicidas le robaron su moto y escaparon.

Cevallos fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde ingresó en estado crítico y falleció poco después debido a las heridas.

La investigación del caso recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez .

En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría 1ª de Lanús y de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, encargada de las pericias.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, la Superintendencia Federal de Investigaciones también desplazó personal de la División Homicidios, División contra el Automotor y División Robo Organizado para colaborar en la investigación y asistir a las autoridades bonaerenses.

En el lugar además estuvo presente el jefe de la DUOF Avellaneda, quien se acercó para supervisar las actuaciones judiciales y coordinar el trabajo de los equipos especializados de investigación y apoyo a la familia de la víctima.

Hasta el momento, los delincuentes permanecen prófugos . Las autoridades analizan cámaras de seguridad de la zona para identificarlos y reconstruir sus movimientos previos y posteriores al ataque.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , se refirió al hecho a través de sus redes sociales: “ Asesinaron a un efectivo de la Policía Federal en Lanús, provincia de Buenos Aires, durante un intento de robo . Fue atacado a tiros por delincuentes en moto. Acompañamos a su familia y a sus compañeros en este momento”.

Y concluyó: " Los responsables van a ser identificados y puestos a disposición de la Justicia ”.

Oriundo de Alejandro Korn, Ceballos era padre de una niña de 10 años.

Fuente: Infobae