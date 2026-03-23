Asesinaron a puñaladas a un adolescente durante una pelea en Rosario

Un adolescente de 17 años murió este domingo tras ser apuñalado durante una pelea en la zona oeste de Rosario . El hecho, que conmocionó a los vecinos, ocurrió cerca de las seis de la mañana en la intersección de Pasaje 1737 y Límite del municipio , en las inmediaciones de Pérez. La víctima fue identificada como Joel Elías Ruiz .

La madrugada se vio alterada cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre disturbios en la vía pública. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un joven tendido en el suelo, rodeado de varias personas que, según se informó, se encontraban conmocionadas por el violento episodio.

Las primeras actuaciones policiales permitieron constatar que el adolescente presentaba una herida de arma blanca . Los uniformados solicitaron de inmediato la presencia de servicios médicos. La víctima fue trasladado al Samco El Gurí de Pérez , donde los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento debido a la gravedad de la lesión.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3 , la Policía derivó las actuaciones a la Fiscalía de turno, que inició la toma de pruebas y testimonios en el lugar del hecho para reconstruir la mecánica del homicidio y determinar quién fue el autor material. Según se informó, los peritos trabajaron desde las primeras horas del día en la zona, recolectando indicios y entrevistando a testigos.

La intervención de los investigadores se centró en el relevamiento de cámaras de seguridad del sector y en la recuperación de posibles objetos utilizados en la pelea. El objetivo principal es establecer el contexto en que se produjo la agresión y los motivos que desencadenaron el ataque mortal. Hasta el momento, no se informaron detenciones.

A principios de este mes, un joven de 18 años fue asesinado en la ciudad de San Carlos de Bariloche , en la provincia de Río Negro . El fallecimiento ocurrió como consecuencia directa de una lesión producida por un arma blanca . El agresor está detenido, y sería un conocido de la víctima.

El ataque sucedió a plena luz del día, durante una discusión originada en la vía pública. El adolescente y el presunto asesino habrían pasado la noche pero se investiga qué desató el conflicto horas después.

El episodio tuvo lugar sobre la esquina de las calles Otto Goedecke y Elflein, ubicadas en el centro de la localidad patagónica. A una cuadra está el Hospital de Bariloche , donde llevaron al chico a la guardia de inmediato.

Según informaron fuentes policiales, en la escena habría estado un tercer joven que fue testigo de todo lo ocurrido.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la puñalada mortal impactó específicamente sobre la zona intercostal derecha del cuerpo de la víctima. La herida provocó una fuerte hemorragia.

Pese a los esfuerzos de los profesionales para contener el sangrado, el personal de salud confirmó su deceso instantes más tarde debido a la gravedad de las lesiones padecidas.

A partir de la intervención judicial, comenzaron a trabajar de forma conjunta el área de investigación del Ministerio Público Fiscal, el Gabinete de Criminalística y los agentes policiales. En el caso interviene el fiscal de turno Guillermo Alejandro Lista .

Gracias a los datos aportados por los testigos en el lugar de los acontecimientos, los investigadores lograron identificar al sospechoso que propinó la puñalada mortal .

Tras lograr su captura, el acusado quedó aprehendido y mañana será citado para que se le formulen cargos judiciales, a la vez que podrá iniciar su defensa.

Fuente: Infobae