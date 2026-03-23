Investigan el crimen de un hombre en Cañuelas: se peleó con dos jóvenes cuando iba a trabajar y apareció muerto

Un hombre de 48 años murió este domingo tras una pelea callejera en la localidad bonaerense de Cañuelas , hecho por el cual hay dos detenidos. El episodio ocurrió en la intersección de las calles San Vicente y Basavilbaso , donde la Policía acudió tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una persona tendida en la vía pública. Las autoridades barajan la hipótesis de un homicidio.

Al llegar al lugar, personal del Comando de Patrullas constató la presencia de Guillermo Bastiano , quien se encontraba sin signos vitales junto a su bicicleta. Las primeras tareas investigativas incluyeron el análisis de cámaras del Centro de Operaciones Municipales y la declaración de un testigo.

De acuerdo con los primeros indicios, la confrontación se habría iniciado por un roce accidental entre Bastiano y otra persona. Esto derivó en una discusión verbal, que escaló a un forcejeo. Tras el impacto, el hombre cayó al suelo y murió de manera inmediata. En el medio, se cree que uno de los involucrados golpeó en al cabeza a la víctima.

El informe de autopsia realizada luego confirmó que la víctima perdióla vida como consecuencia de un fuerte traumatismo en el cráneo , compatible con el golpe recibido durante la pelea. No se detectaron lesiones por armas blancas o de fuego. La muerte se produjo en el acto, según informó InfoCañuelas .

La Policía logró reconsutruir que los sospechosos se retiraron del lugar tras el hecho, pero fueron identificados y localizados poco después. Así, detuvieron a Alan David Mendoza , de 22 años, y Franco Ezequiel Guillermo , de 23. Ambos serán indagados este lunes en sede judicial. La causa fue caratulada como homicidio y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Cañuelas, que ordenó la realización de pericias, la toma de testimonios y el relevamiento de nuevas imágenes.

Solo uno de ellos tiene antecedentes por resistencia a la autoridad, pero en principio no registrarían historial penal.

Los detenidos dieron otra versión de los hechos. Según relataron a las autoridades, habría sido Bastiano, quien tras el roce, dio la vuelta manzana y golpeó a uno de los jóvenes con su mochila. En ese momento, perdió el equilibrio y cayó al suelo, lastimandose fuertemente la cabeza. Tras esto, ambos se bajaron de la bicicleta y le dieron patadas en las nalgas y el abdomen, sin advertir que Bastiano estaba inconsciente o ya sin vida. Sin embargo, la causa se investiga como homicidio, por lo que restan el análisis de las cámarras de seguridad para reconstruir el hecho y confirmar si su relato es verídico o no.

De igual forma, una amiga de Bastiano y abogada penalista sumó una nueva hipótesis al caso. Se trata de Adriana Suárez, quien sostuvo que el hombre “ era una persona de contextura física grande, acostumbrada al trabajo rural y con experiencia en forcejeos ”, por lo que considera improbable que un simple golpe con una mochila le haya provocado la caída fatal.

En este contexto, la letrada señaló que Guillermo trabajaba como empleado de la empresa Siglo XXI , encargada de seguridad en el barrio Altos del Carmen . Hacía tan solo unos días, había denunciado recientemente a un colega por acosar a una compañera, tal como pudo saber el medio local InfoCañuelas horas después del crimen.

Según Boccarratto, el denunciado fue despedido de la empresa y, tras su desvinculación , le habría jurado venganza a Bastiano . Este antecedente plantea la posibilidad de que existan otras motivaciones o implicados en el hecho, por lo que la abogada consideró relevante que se investigue a fondo esta línea para descartar o confirmar cualquier vínculo entre la denuncia previa y el homicidio.

Fuente: Infobae