Asalto, alerta y captura: la Policía de la Ciudad recuperó un auto que había sido robado media hora antes en Quilmes

Un hombre fue detenido por la Policía de la Ciudad luego de ser detectado circulando con un vehículo robado sobre la Avenida General Paz, en el barrio de Mataderos. El procedimiento fue posible gracias al sistema de cámaras del Anillo Digital, que identificó el automóvil apenas minutos después de que fuera sustraído en el partido bonaerense de Quilmes.

El operativo se inició durante la mañana, cuando el sistema de lectura automática de patentes registró el paso de un Fiat Palio gris que tenía una alerta temprana por robo. El vehículo fue detectado mientras circulaba por la avenida Juan B. Alberdi, a la altura de Larrazábal, en dirección hacia la Avenida General Paz.

De acuerdo con la información oficial, el rodado había sido denunciado como robado apenas 24 minutos antes en Quilmes, por lo que los operadores del sistema activaron de inmediato el protocolo de alerta.

Tras la detección, se emitió una comunicación por la frecuencia radial policial y los operadores del Anillo Digital comenzaron a realizar el seguimiento del automóvil en tiempo real mediante las cámaras y domos instalados en la zona.

Con los datos de ubicación y desplazamiento del vehículo, móviles de la Comisaría Vecinal 9A de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar y lograron interceptar el automóvil en la intersección de la avenida Juan B. Alberdi y la colectora de la Avenida General Paz. En el procedimiento también colaboró personal policial apostado en el Destacamento Alberdi.

Una vez detenido el rodado, los efectivos identificaron al conductor y verificaron sus antecedentes mediante el sistema informático policial. Allí constataron que el hombre tenía una rebeldía vigente dispuesta por el Juzgado Correccional Nº 3 del Departamento Judicial de Quilmes.

Posteriormente, los agentes se comunicaron con el propietario del vehículo, quien explicó que había dejado las llaves colocadas en el baúl del automóvil y que un transeúnte aprovechó el descuido para llevárselo. Según indicó el damnificado, el momento del robo quedó registrado por una cámara de seguridad privada de la zona.

Intervino en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 5, a cargo del juez Manuel de Campos, con intervención de la Secretaría Nº 116 a cargo de la doctora Julieta García. Desde esa dependencia judicial se dispuso la detención del conductor por el delito de encubrimiento y el secuestro del vehículo , que posteriormente será restituido a su propietario.

Hace dos semanas, la Policía de la Ciudad detuvo a tres argentinos y un hombre de nacionalidad paraguaya luego de que el auto robado en el que viajaban fuera detectado por el sistema Anillo Digital.

Todos ellos se desplazaban en un Peugeot 208 cuando el sistema identificó la irregularidad y se inició el seguimiento por cámaras, emitiéndose alertas al personal policial.

El operativo comenzó en la zona de avenida Roca y Soldado de la Frontera , donde los ocupantes del vehículo no acataron la orden de detención. La persecución finalizó en Lacarra al 3400 , sitio en el que el auto chocó con un vehículo estacionado.

Entonces, los cuatro sospechosos descendieron y huyeron en distintas direcciones , aunque fueron aprehendidos en las inmediaciones tras la intervención inmediata de los agentes.

Al verificar el auto, se comprobó que tanto el número de chasis como el de motor correspondían a otro dominio con pedido de secuestro por robo automotor, registrado en el Conurbano bonaerense y vigente desde diciembre de 2025.

Entre los objetos incautados se contabilizaron 486.250 pesos, 1.500 dólares, teléfonos celulares, relojes, tarjetas bancarias, una consola de videojuegos, llaves, guantes y elementos de joyería. Sospechan que venían de cometer un ilícito , explicaron fuentes del caso a este medio.

Fuente: Infobae