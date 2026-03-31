Alumnos de un colegio alemán de El Palomar hicieron un polémico simulacro de fusilamiento grupal

Lo que debía ser una performance divertida terminó generando una fuerte controversia en un colegio privado de El Palomar . Alumnos de 5° año realizaron una coreografía en la que simularon un fusilamiento grupal para mostrar su buzo de egresados, una práctica habitual en el comienzo del último año del secundario.

No fue en la calle, fue durante el horario de clases. La escena fue grabada y difundida por los propios estudiantes, y en la comunidad educativa se abrió un debate sobre los límites de estas celebraciones.

Pero la clave es que las imágenes se viralizaron este lunes, luego de que un alumno del 15 años entró a su escuela con una escopeta, mató a otro estudiante de 13 años e hirió a otros dos más, en San Cristóbal, Santa Fe.

La escena de la " perfo " cuestionable ocurrió en horario escolar en el colegio Gartenstadt Schule, de Ciudad Jardín, fundado en 1954 por inmigrantes alemanes, al que Clarín intentó contactar y no recibió respuesta.

En los videos se ve a un grupo de alumnos que recorren los pasillos con pasamontañas e ingresan a un aula para la "sorpresa" de sus compañeros. Después van al patio de la institución, donde se desarrolló el episodio más cuestionado.

Varios estudiantes se ubicaron arrodillados en fila, mientras otros simulaban tener armas y les apuntaban. De fondo se escuchaban sonidos de disparos, y los chicos caían "muertos" .

La performance generó un fuerte rechazo entre padres, docentes y en redes sociales. Se señaló tanto la elección de una temática violenta como el contexto en el que se llevó adelante.

Uno de los aspectos que más polémica generó es que, según trascendió, la actividad habría sido realizada con autorización de las autoridades del colegio, lo que abrió interrogantes sobre el rol de los adultos responsables. También se debatió que la institución pudo haber permitido la coreografía, pero sin conocer su contenido.

Las presentaciones de buzos de egresados forman parte de una tradición extendida en escuelas argentinas , donde los alumnos suelen organizar intervenciones temáticas.

Sin embargo, este caso reavivó el debate sobre la necesidad de supervisión institucional para evitar contenidos que puedan resultar inapropiados o perturbadores dentro del ámbito educativo.

Por el momento, no se difundió una explicación oficial detallada por parte de la institución, mientras el caso sigue generando repercusiones dentro y fuera de la comunidad escolar.

En la misma línea, el medio Primer Plano publicó una performance similar en un colegio de Ramos Mejía, el Jean Piaget, ubicado en Alvarado al 500 de Ramos Mejía. También hubo simulacro de fusilamiento. En ese caso, se trataría de darles la bienvenida a las promociones nuevas que este año egresan de la secundaria, matando a las anteriores.

Fuente: Clarín