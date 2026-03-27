Allanan la TV Pública por la causa Adorni: buscan contratos de la productora del periodista que pagó el viaje del jefe de Gabinete a Punta del Este

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) inició en las últimas horas un allanamiento en la sede de la TV Pública , en busca de los contratos de la productora del periodista Marcelo Grandío , quien admitió que pagó los pasajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni a Punta del Este .

El operativo se produce 24 horas después de que el broker aeronáutico Agustín Issin se presentó el jueves en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar ante el juez Ariel Lijo por el vuelo de Adorni al balneario uruguayo.

Issin se presentó de manera espontánea y en su declaración contradijo al jefe de Gabinete, afirmando que el vuelo de regreso de ese viaje lo pagó Grandío -amigo del funcionario-, y no Adorni.

En su exposición ante Lijo, Issin remarcó que el vuelo de ida desde San Fernando a Punta del Este se lo facturaron a Imhouse -productora de Grandío- directamente desde la operadora del vuelo (Alpha Centauri). Respecto al vuelo de regreso, dijo que se lo pagó también Grandío directamente a su empresa; y por eso se lo facturó.

Issin tiene junto a su mujer una empresa que se encarga de gestionar y vender vuelos privados llamada Jag Executive Aviation . La única empleada de esa firma declarará hoy ante Lijo para sumar su testimonio a la causa.

Fuente: Clarín