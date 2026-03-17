Alerta por tormentas en el AMBA y en gran parte de país: pronostican fuertes lluvias y podría caer granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 17 de marzo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . Se esperan lluvias, fuertes chaparrones y existe la posibilidad de que caiga granizo , informó el organismo. Pero no es el único punto del país bajo alerta: hay 17 provincias afectadas.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, el día estará marcado por altos niveles de humedad y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 26 grados, generando un ambiente sofocante desde temprano. Por la mañana, el viento soplará desde el norte, lo que contribuirá al calor y la inestabilidad.

Sin embargo, hacia la tarde rotará al oeste y, sobre el final del día, al sur, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura . Ese cambio de viento coincidirá con el desarrollo de tormentas de variada intensidad , algunas de ellas fuertes, que podrían estar acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

En la Ciudad de Buenos Aires, específicamente, la probabilidad de lluvia será de entre 10 y 40% por la mañana y por la noche, mientras que a la tarde estará entre 40 y 70%. ¿Hasta cuándo llegará la lluvia? Ya para la madrugada del miércoles existe una mínima chance de caída de agua e irá mejorando con la llegada de la mañana.

Tras el paso del frente de tormenta, el organismo prevé una mejora en las condiciones del tiempo para el miércoles en Buenos Aires, con un ambiente más estable y temperaturas más agradables. La mínima será de 16°, mientras que la máxima llegará a 25°. Entre jueves y viernes se espera que el calor vaya en aumento y el sábado podría llegar otro alivia con más lluvias.

Más allá del AMBA, en toda la provincia de Buenos Aires hay alerta. Lo que es la zona del AMBA, hasta la zona del partido de la Costa, tiene color amarillo, mientras que de allí para el sur y el centro de la provincia, el alerta pasa a ser de color naranja, lo que indica que las lluvias serán más intensas . Bien al sur, limitando con La Pampa y Río Negro, vuelve al amarillo, tanto por tormentas como por fuertes vientos.

Con alerta naranja también se encuentran el sur de Córdoba, parte de San Luis y todo Tierra del Fuego. Mientras que en amarillo, por tormentas, están Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, Catamarca, Entre Ríos, La Rioja y La Pampa, además de Buenos Aires.

Por el viento, en tanto, están pintados de amarillo en el mapa Neuquén, Chubut, Santa Cruz y las Islas Malvinas, además de La Pampa y Buenos Aires.

El municipio de General Pueyrredón, en el que se encuentra la ciudad de Mar del Plata , anunció en la noche del lunes la decisión de suspender las clases en todos los niveles para este martes debido a la alerta naranja que rige sobre ese sector de la provincia de Buenos Aires.

“Los informes y los modelos que nos fueron llegando acerca de lo que se viene de ahora en adelante nos hablan quizá de una adversidad que puede ser más profunda que lo que ha pasado hasta ahora”, dijo Rodrigo Goncálvez, secretario de Seguridad municipal, luego de que este lunes comenzara el mal clima en la costa bonaerense.

El pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un nuevo frente de tormentas, con lluvias intensas y la posibilidad de fuertes vientos que permiten presumir la posibilidad de algunos anegamientos y riesgo de caída de cableados y árboles.

Los distritos de Mar Chiquita, General Alvarado y Tandil ya habían suspendido las clases para el lunes, pero Pueyrredón se negó. Para este martes hubo un cambio en la decisión y se sumó a esa medida preventiva, junto a Balcarce y Necochea.

Fuente: Clarín