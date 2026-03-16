Adorni afirmó que el video del avión a Punta del Este surgió de “puertas adentro” del Gobierno y agitó la interna oficialista

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , aseguró que la presencia de su mujer Bettina Angeletti en la comitiva presidencial que viajó a los Estados Unidos “no fue un delito, fue un error” . Y denunció que el video en el que aparece subiendo a un vuelo privado a Punta del Este surgió “desde adentro” del gobierno, en un hecho que calificó de “sospechoso” y que dijo que está “bajo investigación”.

“El video está claro que es nuestro, de las puertas adentro del Gobierno” , enfatizó el jefe de Gabinete.

Aunque dijo que es “de mal gusto hablar de internas” , Adorni abundó: “Está claro que tenemos un problema interno , el video fue tomado de un acto privado, divulgado un mes después del episodio. Obviamente el video fue grabado desde adentro de los edificios públicos”.

En una entrevista de cuarenta minutos con Luis Majul para LN+ , Adorni minimizó además que la controversia generada en torno al viaje con su mujer , y otro anterior a Punta del Este en un avión privado, lo afecte en su posible carrera como candidato a jefe de Gobierno porteño. “Esto no cambia nada de nada” , aseguró, aunque afirmó que será candidato en 2027 “si el Presidente me lo pide”.

En relación al viaje a Punta del Este , realizado en el feriado de Carnaval, Adorni fue tajante, al afirmar que la difusión del video fue “desde adentro” del Gobierno, aunque evitó dar nombres. No defendió, ante una pregunta concreta, al asesor presidencial Santiago Caputo , de influencia directa sobre la SIDE, y se limitó a englobar las críticas a ambos viajes en “un golpe para desestabilizar” al Gobierno.

La primera parte del reportaje giró en torno al viaje a New York, con su esposa como parte de la comitiva oficial. “Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión” , dijo Adorni en la entrevista.

Repitió la palabra “error” una decena de veces en el transcurso del reportaje. Pero dejó en claro que para él “no fue un delito” .

Adorni reiteró que la presencia de su esposa “no generó ni un dólar de gasto para el Estado” y dijo que el Gobierno puso “una vara altísima”, ya que la administración de Javier Milei, afirmó, es “la más austera de la historia”.

“No tengo nada que ocultar, es el dinero familar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes” , sostuvo Adorni sobre el pago de algo menos de U$S 4000 dólares, abonados por él mismo como parte del vuelo privado entre San Fernando y Punta del Este, en febrero pasado.

Allí fue cuando deslizó sospechas, además, sobre la procedencia del video que grabó cuando él, su mujer y sus dos hijos subían al avión. “Hace un mes que tienen guardado el video; es macabro lo que hicieron con mis nenes” , remarcó.

“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto” , dijo el jefe de Gabinete ante una repregunta del periodista Majul, en la que evitó mencionar a Santiago Caputo . Hacia el final de la entrevista, prometió mostrar las facturas de sus gastos en la ciudad balnearia uruguaya, “si me lo requieren”, aunque no precisó cuando ni ante quienes lo haría.

“Cada vez que se cometa un error nos sentaremos, lo explicaremos y pediremos las disculpas del caso, porque no somos dioses, somos humanos ”, destacó el ministro coordinador y hombre de confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

En tren de reconocer errores, Adorni volvió a arrepentirse de haber utilizado la palabra “deslomarse” para referirse a su trabajo en la semana argentina en Nueva York. “Utilicé una palabra equivocada, fue inapropiado, me ganó la pasión por explicar todo lo que estábamos logrando” , concedió.

De todos modos, Adorni se refirió a la existencia de “intentos desestabilizadores” que “existen desde el comienzo del gobierno”. Agregó: “Cualquier cosa que ellos vean la posibilidad de desestabilizar, la van a utilizar”, en referencia al kirchnerismo y sectores del empresariado.

Adorni también fue consultado por Majul por las últimas revelaciones del caso $LIBRA . “De versiones, notas o análisis periodísticos no hablamos nunca. Es una parte del expediente que está viciada de nulidad”, afirmó.

Las notas periodísticas, entre ellas una de LA NACION , revelaron que hubo contactos entre el presidente Milei y el lobista Mauricio Novelli antes del lanzamiento de la criptomoneda LIBRA. “La Justicia tiene que seguir investigando, como lo está haciendo”, afirmó, pero descartó que de esa investigación surjan pruebas contra el Presidente y su hermana. “Los conozco hace años, somos íntegros”, retrucó.

Por otra parte, Adorni dijo que “el monstruo de la inflación va a morir” , ya que el Gobierno está “haciendo al pie de la letra todo lo que hay que hacer” para terminar con el flagelo, que tuvo un recrudecimiento en los últimos meses. Aseguró que “la economía sí crece”, aunque reconoció que “algunos sectores están volando, hay otros que no, pero hoy no hay problema de empleo en la Argentina”, subrayó el jefe de gabinete.

Hacia el final de la nota, Adorni evitó criticar al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia . “Tengo una opinión, pero me la guardo”, afirmó, aunque negó que el Gobierno haya morigerado su ofensiva contra el titular de la AFA luego del ingreso del abogado Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia.

¿Se terminó su carrera política? “Nunca peleé por eso, nunca fue un deseo mío, es un juego de ustedes, de la prensa”, afirmó el ministro coordinador, que en mayo pasado encabezó la lista de legisladores porteños de La Libertad Avanza, dónde logró derrotar al kirchnerismo y el macrismo. “No quiero ser candidato a nada, salvo que el Presidente me lo requiera” , insistió Adorni, que mañana acompañará al Presidente en un acto en Córdoba, y el martes encabezará una reunión de la mesa política en Casa Rosada.

Fuente: La Nación