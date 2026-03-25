Adorni adquirió un departamento en Caballito sin desprenderse del que ya tenía en Parque Chacabuco

En la misma jornada en la que Manuel Adorni aseguró que "todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado", se conoció otra propiedad que habría adquirido el jefe de Gabinete en sociedad con su mujer, Bettina Julieta Angeletti : un departamento de la calle Miró en el barrio de Caballito que, por ahora y al igual que la casona del country Indio Cuá, no figurarían en su DDJJ, al menos la que presentó el año pasado.

Se trata de un inmueble ubicado en la calle Miró al 500, casi Pedro Goyena, en una zona residencial de Caballito, según informó La Nación . La pareja y sus dos hijos, de esta forma, no habitarían el departamento de avenida Asamblea, en Parque Chacabuco, del que siempre hizo referencia el vocero presidencial. Hasta este miércoles.

Es que en la fallida conferencia de prensa que Adorni brindó por la mañana en Casa Rosada, en un combate dialéctico con los periodistas acreditados , reconoció que en la actualidad vive en Caballito. Pero no brindó certezas sobre la vivienda en cuestión como tampoco si había adquirido, mediante su esposa, la casa del country en Exaltación de la Cruz que, como reveló Clarín, esta a nombre de la couching ontológica y paga casi $700 mil por mes. Según informaron residentes del establecimiento a este diario, la familia Adorni no concurrió a dicha casona durante el fin de semana largo cuando aún resonaba el escándalo.

Durante la rueda de prensa, el jefe de gabinete intentó esbozar una respuesta imprecisa a las consultas sobre su patrimonio: "Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado. Lo demás son conjeturas (...) La declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar, parece que hay que explicar lo obvio", sentenció. Pero nada quedó claro.

Cuando se conoció el viaje de su mujer en el avión presidencial y la travesía en vuelo privado a Punta del Este, Adorni había declarado a LN+ que su modo de vida, como de ningún otro integrante del gabinete, había cambiado desde su ingreso al Ejecutivo. Pero la residencia de Indio Cuá la adquirió, a nombre de su esposa, en noviembre de 2024 y el departamento de Caballito, al parecer, también mientras cumplía funciones en Casa Rosada. Es que, según informó Noticias , el inmueble de Parque Chacabuco se encuentra en venta.

De acuerdo a lo informado por La Nación en base a datos del Registro de la Propiedad Inmueble, que depende de Nación porque aún no fue transferido a CABA, el vocero presidencial y Angeletti son propietarios del departamento en la calle Miró en partes iguales, tal como sucede con el departamento de avenida Asamblea al 1300.

En la conferencia de prensa, Adorni arguyó que "a mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado", pero fuentes de LLA recordaron que cuando se acercó al espacio, en 2023, "no vivía como alguien en una situación acomodada".

“Cuando la Justicia me lo pregunte, se presentará la documentación correspondiente", sostuvo el ministro coordinador, que había prometido que mostraría las facturas por el pago de su viaje por traslado ida y vuelta en avión privado a Punta del Este.

Según su actual declaración jurada, Adorni es propietario de dos inmuebles a su nombre: el de la calle Asamblea y uno en La Plata. El primero, según la información brindada a la Oficina Anticorrupción (OA), tiene 115 metros cuadrados y figura a medias con su mujer. El de La Plata, de 107 metros cuadrados, lo anotó como 100% suyo desde 2016 y producto de una donación familiar. En las últimas horas se especuló que la propiedad del country podría estar "archivada" -de sólo acceso ante requerimiento judicial- por estar a nombre de su esposa. Pero el vocero no lo confirmó: solo dijo que tiene declarado lo que la ley le ordena aunque dejó la puerta abierta a incorporar otros bienes: aseguró que esa rendición "se encuentra abierta" aunque a mitad de año debería presentar la DDJJ de 2025.

En 2024, ya como funcionario, compró una Jeep Compass Sport de 2021 que no utiliza para ir a Casa Rosada: es trasladado por una camioneta Toyota de la custodia de la Policía Federal, la misma que también lo habría escoltado semanas atrás al country de Exaltación de la Cruz.

Fuente: Clarín