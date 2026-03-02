Adiós a los pantalones de cuero: la prenda más liviana y versátil que será tendencia este invierno 2026

Este invierno 2026 llega con un giro fuerte en las tendencias de moda, especialmente en lo que respecta a las prendas clave del guardarropa. Una de las señales más claras de esta nueva etapa es la despedida de los clásicos pantalones de cuero , que durante años dominaron los looks de frío.

A pesar de que fueron infaltables en temporadas anteriores, este año ceden protagonismo frente a una opción mucho más liviana y funcional: los pantalones sastreros .

Con caída recta, telas suaves y una estética más relajada, esta prenda se impone como una alternativa versátil, ideal para sumar elegancia sin resignar comodidad.

Un diseño que pisa fuerte es el de corte recto o levemente amplio, con pinzas y cintura marcada . Los pantalones sastreros de lana fría se perfilan como uno de los grandes infaltables de la temporada otoño-invierno 2026, ya que se adaptan con facilidad a distintos estilos: funcionan igual de bien en looks de oficina como en outfits urbanos o más relajados .

Más allá de su costado estético, también son prácticos. No resultan pesados, permiten mayor movilidad y tienen un plus clave: estilizan la silueta . Su caída fluida genera un efecto visual que alarga las piernas, sobre todo cuando se combinan con botas, mocasines o zapatillas minimalistas, que siguen marcando tendencia.

Fuente: TN