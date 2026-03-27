Adiós a las plantas que se mueren siempre: la especie ultra resistente para decorar tu casa

Las plantas son ideales para decorar el hogar . Sin embargo, muchas personas deciden evitarlas porque se les suelen morir rápidamente, ya sea por falta de conocimiento respecto de sus cuidados o por falta de tiempo para darle un correcto mantenimiento.

Sin embargo, existen especies muy resistentes que sobreviven en espacios interiores en casi todo tipo de condiciones. Entre ellas, una de las más populares es el ficus elástica , con grandes hojas que ayudan a darle vida a cualquier ambiente de la casa.

El vivero de La Plata Ptylo compartió en sus redes sociales una “guía completa sobre el ficus elástica” para explicar los tres conceptos principales a los que hay que prestarles atención para que esta planta muestre su mejor versión: la luz, el sustrato y el riego .

En primer lugar, la cuenta especializada precisó que “los gomeros son árboles, por lo que necesitan muy buena iluminación , con abundante luz indirecta y, de ser posible, estar ubicados cerca de una ventana ”.

En caso de querer usarlos para decorar espacios interiores, la elección de la variedad va a depender de la luz disponible en el ambiente. En lugares con menos luz , de acuerdo al vivero platense, es mejor “optar por ejemplares con hojas bien oscuras” , dado que “contienen más clorofila, captan mejor la luz y realizan la fotosíntesis de manera más eficiente”, lo que les permite crecer con fuerza incluso en lugares con iluminación escasa.

Por el contrario, si existe la posibilidad de ubicar la maceta cerca de una ventana por la que entre luz solar durante varias horas, la mejor opción es inclinarse por el gomero variegado (ficus elástica) . Esta versión es conocida por sus hojas grandes con manchas color crema, blanco o rosado.

El segundo factor clave a la hora brindarle las mejores condiciones al ficus elástica tiene que ver con el sustrato, que “debe ser suelto y bien aireado” .

En la publicación, el vivero sugirió agregar perlita , un mineral natural blanco que mejora la aireación, facilita el frenaje y previene que el suelo se compacte. También aconsejó utilizar vermiculita, un mineral que cumple una función similar a la perlita, pero que es más pesado.

Evitar el exceso de agua es la clave principal para evitar que el ficus elástica se pudra o comience a exhibir puntas marrones en sus hojas. “ Los gomeros no se llevan bien con el riego excesivo . Es preferible espaciarlo y dejar que el sustrato se seque bien entre riego y riego”, enfatizó. En ese sentido, insistió que es “mejor quedarse corto de agua que excederse” .

¿Cómo saber cuándo es tiempo de regar el ficus elástica? “Hay que meter el dedo en la tierra o utilizar un palito para verificar la humedad antes de volver a regar. Si sale seco, se le puede agregar agua. Si sigue húmedo, conviene esperar”, indicó.

El mismo tip brindó Gustavo Cota, propietario de La Habitación Jungla, una tienda de plantas tropicales ubicada en Madrid, España, explicó en una entrevista con la Revista ¡Hola!. “Los riegos deben ser muy cuidados, dejando secar prácticamente el sustrato en el que estén plantados entre cada aporte de agua” , subrayó.

Por último, brindó una recomendación extra para que la planta crezca con fuerza: limpiar regularmente sus hojas . “Al ser tan grandes, acumulan mucho polvo. Por eso, mantenerlas limpias les permite captar mejor la luz, lo que favorece su desarrollo”, concluyó.

Fuente: TN