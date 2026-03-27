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Se adelantan las tormentas: a qué hora se esperan este viernes 27 de marzo en Buenos Aires, según el SMN

Redacción CNM marzo 27, 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del tiempo y reveló que para este viernes 27 de marzo se adelantaron las tormentas fuertes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el conurbano.

En principio, los especialistas habían anunciado que las primeras precipitaciones comenzarían por la noche, pero ahora podrían llegar por la tarde , alrededor de las 18, ya que hay entre 10% y 40% de probabilidades de tormentas aisladas , que se intensificarán con el correr de las horas.

Fuente: TN


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