Abren una investigación por los viajes de Manuel Adorni con su esposa a Nueva York y Punta del Este

La presencia de Bettina Angeletti , la esposa de Manuel Adorni, en Nueva York y su viaje en el avión presidencial que llevó a Javier Milei a la Argentina Week ya tiene derivaciones judiciales. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió este jueves un expediente preliminar para analizar si hubo delitos o fallas tanto en ese vuelo como en el que llevó a la familia del jefe de Gabinete de vacaciones a Punta del Este. Según confirmaron fuentes oficiales a Clarín , se investiga el posible delito de incumplimiento con la función pública.

De oficio y con la finalidad de esclarecer los hechos que tomaron estado público y que ya fueron denunciados, además, en la justicia federal penal, la PIA a cargo del fiscal general, Sergio Rodríguez, inició una investigación sobre el accionar de Adorni.

En medio de la polémica por el viaje que compartió en el avión presidencial a Nueva York el Jefe de Gabinete con su esposa, Bettina Angeletti, el funcionario insistió con que no hizo uso de fondos públicos. Señaló que se trata de un viaje que fue afrontado con gastos familiares.

Previo a ello, en una entrevista con Eduardo Feinmann, Adorni dijo que iba a estar “ deslomándose una semana en Nueva York y quería que me acompañe mi esposa ”.

La situación sumó las imágenes de Adorni realizando una viaje a Punta del Este con su familia en un vuelo privado. Ello derivó en una denuncia de la diputada nacional, Marcela Pagano, ex integrante de LLA. Asimismo, en el Congreso Unión por la Patria requirió que se rindan cuentas sobre ese viaje.

En tanto, el presidente de la Nación Javier Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, como el resto del Gabinete, incluido Santiago Caputo, salieron de forma unánime a respaldar al jefe de Gabinete.

Ante la escalada de la polémica, Adorni acusó luego que se trataban de operaciones de prensa, campañas sucias y fake news para opacar el evento que buscaba inversiones en Nueva York. Por el caso, también hubo pedidos de informes en el Congreso. El funcionario que reemplazó a Guillermo Francos en el Gabinete fue fuertemente respaldado este jueves por la cúpula del Gobierno , incluidos el Presidente y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Pero algunas explicaciones mediáticas, como las de Marcelo Garnio , conductor de la TV Pública y amigo de Adorni que lo alojó con su familia en el viaje en avión privado a Punta del Este , sumaron aún más revuelo entorno al jefe de Gabinete.

Garnio quiso defender a su amigo y explicar los elevados costos del viaje a Uruguay donde vive. Pero cometió un error y dijo: " Pagó con plata del Estado ". La declaración a LN+ se hizo viral y volvió a poner en el foco los viajes de Adorni y el costo de los mismos.

Con ese telón de fondo, la PIA consideró que los hechos debían ser investigados. Fuentes judiciales señalaron a Clarín que la sospecha inicial es algún incumplimiento por parte del jefe de Gabinete, de los deberes de funcionario público.

La investigación se abrió de oficio. Fuentes judiciales indicaron que primero, “se van a verificar las diferentes situaciones y después, se analizará si las acciones podrían encuadrar la comisión de algún delito ”.

Las posibles soluciones, se detalló, “van desde la posibilidad de que no exista ninguna irregularidad, hasta la opción de que sí exista y termine radicándose una denuncia penal”.

Como se trata de una investigación de oficio que se encuentra en estado embrionario, no hay ningún dictado firmado, como tampoco ninguna imputación formulada . Se están analizando los hechos.

La Procuraduría que dirige el fiscal Rodríguez se especializa en hechos de corrupción e irregularidades administrativas "cometidas por agentes de la Administración Nacional". Se trata del personal que integra los organismos centralizados, descentralizados o entes en el que el Estado tiene participación; de modo que la Fiscalía no entiende sobre los hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativo o Judicial de la Nación, como tampoco en las instancias de Gobierno provinciales o locales.

La pesquisa a cargo de la PIA convive con dos expedientes más que tramitan en Comodoro Py.

La primera denuncia penal se radicó en los tribunales de Retiro por presunta malversación por el viaje a Estados Unidos. La misma recayó en el juzgado de Daniel Rafecas y fue delegada la investigación, en la fiscal federal Alejandra Magnano.

"En este caso, la denuncia recogía sólo la noticia periodística, por lo que hay que arrancar de cero", indicaron fuentes judiciales. Al estar delegada en el Ministerio Público Fiscal no se solicita la imputación formal sino que la fiscal determine si hay grado de sospecha suficiente para impulsar la acción penal, es decir, iniciar la investigación.

La denuncia que formuló la diputada Marcela Pagano por el presunto delito de enriquecimiento ilícito , en tanto, quedó a cargo de la jueza federal María Servini.

Ante la posibilidad de que ambas denuncias terminen unificadas, fuentes judiciales indicaron que se trata de delitos distintos. "El viaje a Estados Unidos con la esposa del funcionario es una denuncia bajo la sospecha de que hubo una presunta de malversación de caudales". El viaje a Punta del Este está denunciado como presunto enriquecimiento ilícito.

