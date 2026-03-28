Aberración en Santa Clara del Mar: una nena de 11 años descubrió a su padrastro cuando violaba a su hermana y lo denunció a la Policía

Un hombre quedó detenido esta semana, luego de haber sido acusado de abusar sexualmente de una de sus hijastras de 14 años en una denuncia realizada por la hermana menor de la víctima, de apenas 11, quien lo encontró in fraganti cuando llegó a su casa.

El aberrante caso ocurrió en la ciudad bonaerense de Santa Clara del Mar en las últimas horas. Según informaron fuentes policiales citadas por el sitio 0222 , la chica de 11 años se acercó a la Estación de Policía Comunal de la localidad de la Costa Atlántica para denunciar los hechos que había visto.

De acuerdo a su relato, al llegar a la casa había encontrado a su padrastro abusando de su hermana mayor . Rápidamente los oficiales se comunicaron con las autoridades judiciales y de minoridad del partido de Mar Chiquita, donde el caso quedó en manos de Servicio Social. Allí se realizaron entrevistas. Con las primeras pesquisas, el fiscal Ramiro Anchou determinó el arresto del atacante, un hombre de 29 años.

El imputado fue detenido en el barrio Atlántida y llevado a la comisaría. A la par, se realizó un peritaje en el domicilio donde ocurrió el ataque. Allí se incautaron varias prendas de vestir para ser sometidas a análisis.

Personal especializado en cuestiones de género y el Área de Niñez y Adolescencia prestaron asistencia y contención a la familia de la víctima. Mientras que el apresado fuera trasladado hacia la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

Fuente: Clarín