A un mes de su regreso, la nueva vida de Nahuel Gallo: familia, redes y hasta ofertas para saltar a la política

Este 2 de abril se cumple un mes de la llegada a la Argentina de Nahuel Gallo, el gendarme que estuvo secuestrado en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro durante 448 días.

La vida del gendarme ha dado un giro de 180 grados desde su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo privado que puso la AFA en medio de las investigaciones judiciales contra Claudio "Chiqui" Tapia por la corrupción en la entidad del fútbol.

Clarín reconstruyó algunos capítulos de su nueva vida en la Argentina. El gendarme -que volvió a la actividad. muestra una intensa actividad en sus redes sociales. Viajó a Catamarca (donde nació) y fue tratado como un héroe. Estuvo en el Congreso nacional, en la Legislatura de su provincia, se reunió con Patricia Bullrich y hasta con el gobernador de Catamarca Raúl Jalil. Incluso en su terruño juegan con la idea de tentarlo a una candidatura como diputado nacional aliado a La Libertad Avanza .

“Sus pensamientos siguen siendo una caja negra”, sostienen a su alrededor en torno a los verdaderos vejámenes físicos que sufrió Nahuel durante sus 448 días de detención en la prisión de máxima seguridad conocida como El Rodeo 1, en las afueras de Caracas.

Hasta el momento, nunca habló con los medios de comunicación, más allá de la primera conferencia de prensa multitudinaria -rodeado por los ministros de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de Exteriores, Pablo Quirno y por el Director de Gendarmería Claudio Miguel Brilloni- a horas de llegar y cuando todavía ardía la polémica por las gestiones de la AFA.

“Gracias a Dios estoy bien de salud. Estoy tratando de reinsertarme en la sociedad. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno: es un lugar de bastantes torturas psicológicas. Y no muy gratas de contarlas ahora. Solamente con pensarlas se me titubea la boca. Les mando un abrazo muy fuerte a todos los extranjeros que permanecen secuestrados allí”, dijo por entonces, Nahuel Gallo sin dar más detalles y pidiendo a los periodistas que no se olvidaran de quienes siguen siendo presos políticos en Venezuela.

Háblame de felicidad tengo mi bebé, mi mate y no puede faltar la pasión ARGENTINA 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/pNjmyssrVX

Según pudo reconstruir este diario, Nahuel Gallo ya fue dado de alta. Empezó a trabajar en el Edificio Centinela, con tareas administrativas porque, fruto del trauma, todavía no puede portar armas por el momento . Sigue con su terapia psicológica y con lo que llaman “conversatorios”. El caso es seguido personalmente por el jefe de la fuerza, Brilloni, y se le debe el ascenso al 31 de diciembre de 2025 por cúmulo de antecedentes en servicio , es decir, los cinco años que se le vencieron estando preso.

A punto de cumplir 35 años, su condición de haber estado detenido arbitrariamente, maltratado y sobrevivir a ello no le suma méritos para ascensos o aumentos según la ley de las fuerzas federales. Pero, sin dudas, por lo ocurrido y la trascendencia de su caso, es un efectivo con cuidado especiales.

Tan cuidado está que ello dio pie a especulaciones no comprobadas: que lo tienen excesivamente vigilado y que no le permiten hablar con los periodistas. Sin embargo, sus familiares aseguran que eso no es cierto y que las decisiones las toma Nahuel Gallo , incluso las que atañen a su futuro. Aunque en la conferencia de prensa dijo “El Edificio Centinela es mi institución: es mi casa”, no faltan quienes lo quieren tentar para otros puestos.

En las redes sociales, Nahuel apareció recientemente en un viaje a su provincia. Homenajeado por Jalil. Con varios legisladores y junto a su mamá Griselda, sus hermanos Kevin y Daiana. Con amigos de la infancia. En iglesias, en el Parlamento, jugando con su hijo Víctor y en salidas formales con la mamá de su hijo y pareja, la joven venezolana María Alexandra Gómez. Los tres viven en las afueras de Buenos Aires, por el momento.

Pero Nahuel hasta participó de recorridos por su pueblo en camioneta y saludando a la gente como en campaña. Esta semana cayó mal en las fuerza de Gendarmería su foto con su pequeño Víctor disfrutando de un partido de fútbol en la Bombonera, invitado por la AFA, con la que Nahuel tejió también un buen vínculo. Al fin y al cabo, es quien lo trajo de vuelta, y se ocupó de sus primeros cuidados, le guste al Gobierno.

Tapia no había sido autorizado a viajar a Venezuela por la Justicia ese fin de semana de fines de febrero para la inauguración de un centro deportivo en Caracas, momento en que Delcy Rodríguez aprovechó para entregarlo. Clarín anticipó en esas horas, que el gendarme había sido liberado. Ese fin de semana, Gallo fue trasladado al país por Luciano Nakis (prosecretario de la AFA) y Fernando Isla Casares en el Bombardier Learjet 60, gestionado por la entidad deportiva y operado por Baires Fly.

No se descarta que lo inviten a ver más partidos, pero “él tendrá que decidir”, señalaron sus jefes debido a la exposición pública que ello significa con dirigentes enfrentados al gobierno de Javier Milei y con causas en la Justicia.

Fuente: Clarín