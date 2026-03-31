El “lastre” de Adorni sigue complicando al Gobierno: escraches, dardos de Villarruel y búsqueda de votos para la interpelación

En la mesa de poder de Javier Milei, la situación judicial y política de Manuel Adorni - que tiene al jefe de Gabinete a la defensiva desde hace más de veinte días- no es tema. El lunes, Karina Milei reunió a los dirigentes más importantes del oficialismo y la cuestión no fue discutida. El encuentro transcurrió en el despacho del ministro coordinador , un gesto nítido de respaldo de la secretaria general de Presidencia, pero que no alcanza para clausurar el debate.

Aunque nunca lo reconocerán en público , en esa instancia hay dirigentes y funcionarios que están convencidos de que el ex vocero se convirtió en un "lastre" para el Gobierno que ni siquiera el fallo en Nueva York a favor de la Argentina por la expropiación de YPF logró quitar de la agenda.

Las novedades periodísticas y judiciales sobre el patrimonio del funcionario funcionan como un combustible . La noticia de que Adorni pudo comprar el departamento donde vive por un valor sensiblemente por debajo del precio del mercado y con una hipoteca a las anteriores dueñas, dos jubiladas que declararon al diario La Nación que no lo conocían, complican más la situación de Adorni.

Los escraches públicos de estudiantes en la puerta del domicilio, que continuaron este miércoles, también son una fuente de preocupación . Militantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se manifestaron frente al country Indio Cuá , en Exaltación de la Cruz, donde el jefe de Gabinete compró una casa que no incluyó en su declaración jurada. Las organizaciones sociales protestan por la baja del Programa Volver al Trabajo , por la que casi un millón de personas dejarán de percibir $78 mil por mes y solo podrán optar por vouchers de capacitación.

El jefe de Gabinete no posó el lunes con su jefa política para escuchar las canciones de ABBA que interpretó la fanfarria de los granaderos para celebrar su cumpleaños en el Patio de las Palmeras.

Además de las felicitaciones a la hermanísima, en la reunión en la que participaron Santiago Caputo, Diego Santilli, los primos Eduardo y Martín Menem y Patricia Bullrich solo se habló de estrategia legislativa para empujar los proyectos que más interesan al Gobierno, como la ley de glaciares. Esa batería de iniciativas en la que se cuentan el nuevo Código Penal, la reforma para blindar más la propiedad privada , así como la ley hojarasca para derogar normas en desuso -sobre todo- sirve para cambiar el eje del debate público, que el ex vocero domina a su pesar.

En el Congreso, la oposición intenta juntar votos para interpelar a Adorni y ponerlo contra las cuerdas antes de su informe en Diputados pautado para el 29 de abril. “ Espero que no pase ”, dijo una de las espadas legislativas de LLA. Los diputados del PRO de Mauricio Macri no están dispuestos a colaborar en ese sentido. Por ahora. En pocas semanas el ex presidente reaparecerá en Corrientes y/o Chaco. "No creemos que el poder legislativo tenga que cumplir rol judicial", dicen cerca del ex mandatario.

Después de acumular fotos con todo el gabinete y de compartir un acto con el Presidente, Adorni recibió este martes a Nicolás Pino , presidente de la Sociedad Rural (SRA), justo cuando el agro se prepara para liquidar divisas, un respiro financiero para el Gobierno.

La estrategia del oficialismo es errática. El perfil alto del funcionario continúa, al menos de la comunicación oficial, pero no está claro si este miércoles volverá a enfrentar a los periodistas acreditados en la Rosada en una conferencia de prensa, como hace siete días.

Esa idea deslizada después de la polémica de la semana pasada perdió fuerza con el correr de los días . “Veremos”, dijeron cerca de Adorni sobre la posibilidad de una nueva conferencia del ex vocero luego de que exigiera a los periodistas que se disculparan.

En ese marco, en el oficialismo continúa la danza de nombres de eventuales reemplazantes de Adorni . Cerca del ex y fugaz jefe de asesores de Alberto Fernández y antiguo CEO de Syngenta Antonio Aracre niegan que el ahora consultor y defensor en los medios de la administración libertaria esté analizando un ofrecimiento como eventual vocero o ministro . El mediático ejecutivo visitó días atrás a Karina en su despacho .

En el universo libertario quieren fortalecer a Pilar Ramírez , delegada de la hermanísima en la Ciudad. La esposa del presidente de Banco Nación Darío Wasserman acaba de presentar en la legislatura una batería de proyectos -que hasta incluye una Ley Bases porteña- para recuperar la agenda de derecha que ahora intenta conducir el jefe de Gobierno Jorge Macri . Ramírez, a la que también se mencionó como eventual candidata a la jefatura de Gabinete en lugar de Adorni, igual que Sandra Pettovello y Santilli, también estuvo en el homenaje de los granaderos a la secretaria general de Presidencia.

Victoria Villarruel, que la semana pasada expuso a Martín Menem por el precio de la licitación para comprar café en Diputados -un valor bastante por encima del que pagó el Senado que ella preside- también aprovecha la debilidad de la Rosada para exponer sus diferencias con los Milei .

La vicepresidenta desmintió en sus redes que participe de una presunta estafa que utiliza su figura para ser promocionada. “ No promociono ni participo de actividades lucrativas en mi función de vicepresidente ”, consignó la compañera de fórmula del mandatario en un tiro por elevación a la causa $Libra que involucra a los hermanos y que tampoco sale del candelero gracias a las revelaciones que arroja el teléfono del intermediario y ex empleador del Presidente, Mauricio Novelli.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín