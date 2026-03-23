A la espera de que el gobierno envíe los pliegos, la Corte Suprema estima que a mitad de año, el 42% de los cargos de jueces estarán vacantes

El número no tiene precedentes en la historia del Poder Judicial. Antes de la feria judicial de invierno, los sillones vacíos ascenderán al 42%. La Corte Suprema observa con inquietud el dato. Los fueros más afectados en la Capital Federal como en el interior del país, son parte de los pliegos que el Ministerio de Justicia busca enviar al Congreso en el corto plazo.

El gobierno de Javier Milei acumula 313 pliegos, de los cuales cerca de 200 corresponden a propuestas para despachos de jueces nacionales y federales. La actual gestión libertaria lleva dos años sin designar jueces, fiscales y defensores oficiales.

La justicia federal y nacional -la que tiene asiento en la Capital Federal pero aún no fue transferida a la Ciudad, como ordena la Constitución- tiene 1.002 cargos. De ese universo de sillones en diversos fueros, en 2024 había un total de 30,43%. Ese número se incrementó sustancialmente: el año pasado la cifra superó el 36%.

Con un tercio del Poder Judicial vacante, entre trámites de jubilaciones, decesos y renuncias, la Corte Suprema mira con absoluta preocupación otra cifra: antes de la feria judicial de invierno el 42% de los cargos de magistrados podrían estar vacíos.

Esos puestos cargos son cubiertos por suplencias entre los jueces designados, reglamentadas con la Ley de Subrogancias que debía ser un paliativo pero “se volvió la norma” y esta dinámica, señalan fuentes judiciales a Clarín “afecta inmediatamente al servicio de justicia que se debe brindar desde distintos fueros, a la ciudadanía”.

Hay fueros que son los más afectados a la hora de especificar dónde se resiente más la falta de designación de jueces. Fuentes judiciales detallaron a Clarín que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “el fuero Civil y el de la Seguridad Social”.

Si se piensa en el fuero federal penal, que se desarrolla en Comodoro Py, como contó este medio, el 31% de sus cargos -en diversas instancias-, están vacantes.

Pero la radiografía expone más sillones vacíos por fuera de la Capital Federal. Fuentes judiciales calificaron de aún “más grave” lo que ocurre en otras jurisdicciones a las que califican como “absolutamente diezmadas”. El ejemplo concreto: juzgados que son multifueros y que -en algunos casos- tiene implementado el Sistema Acusatorio.

Los ejemplos: La Cámara de Rosario que nuclea a toda la Provincia de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires, tiene un 40% de cargos sin cubrir.

La crisis alcanza a Resistencia, General Roca, Salta, Jujuy y jurisdicciones de la región cuyana. La crisis del sistema judicial trasciende “la General Paz y en el interior se sufre aún más”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.

En una entrevista con Clarín, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques admitió que la mayor urgencia es el envío de pliegos al Congreso para su tratamiento, en la Comisión de Acuerdo y su posterior votación en el recinto.

“Sin duda es la cobertura de cargos en la justicia. Es una deuda que tenemos que saldar. Imagínese que yo me encontré con ternas sin tratamiento que fueron elevadas cuando estaba en el Consejo de la Magistratura en el año 2017, 2018 ”, dijo el funcionario y admitió que la cantidad de vacancias que hay “es crítica, con un 37% de vacancias sería necio decir que no es un sistema judicial en estado crítico. Pero el Poder Judicial está dando respuestas, lo marcan las estadísticas no lo digo yo”.

En ese contexto, el Gobierno -a través de su ministro de Justicia-, se comprometió a remitir los pliegos en los próximos días, sin especificar la cantidad y cuántos corresponden a magistrados.

El número a este ritmo, continúa incrementándose y la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial, observa con preocupación el escenario que, resaltan, “impiden un correcto desenvolvimiento de la justicia”.

A esa circunstancia se le suma otro dato: aún el Poder Ejecutivo Nacional no aprobó y esto hace dos años, la lista de conjueces para todo el país. Si bien, explican fuentes judiciales, “el conjuez es un paliativo mientras se cubre el cargo titular, por ley tiene que pasar por el Senado. Una vez que se cubre la vacante (terna, pliego, senado) el Conjuez deja de ejercer en ese puesto”.

La Procuración General de la Nación, máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, afronta una crisis aún mayor.

Pese a que el Ministerio Público es el que debe decidir si hay elementos de prueba suficiente para dar inicio a una investigación, un 46,86% de las fiscalías está vacante. Fuentes de la Procuración General de la Nación, recuerdan que “la responsabilidad de designar fiscales como jueces y defensores oficiales es del Poder Ejecutivo”.

Con el correr de las semanas, los sillones vacíos continuarán incrementándose. Entre los trámites de jubilación en curso, renuncias y el número de cargos que hace más de cinco años no se cubren con regularidad, el Ministerio Público Fiscal transita una crisis sin precedentes: se estima que de cara al 2026 a este ritmo, las vacantes podrían superar ampliamente el 46%. Lo que conduciría a la Procuración a tener casi la mitad de sus cargos sin cubrir.

Hoy, de los 367 cargos del Ministerio Público Fiscal de la Nación, 172 se encuentran vacantes. Según números oficiales, hay 40 ternas elevadas al Poder Ejecutivo Nacional sin ser remitidas hace más de un año y medio, al Congreso.

En medio de ese dato estadístico, el ministro Mahiques aseguró que no se llegará al 20 de abril para implementar el sistema acusatorio en Comodoro Py, el fuero donde tramitan casos complejos y de impacto social como político.

Las cifras oficiales exponen que desde la gestión de Mauricio Macri a la actual, se enviaron 490 ternas al Poder Ejecutivo para su nombramiento final. Sin embargo, desde 2019 el 30,5% de los cargos de jueces nacionales y federales se encuentran sin cubrir, una cifra que continuó creciendo.

De casi 500 ternas que los últimos tres gobierno remitieron al Congreso, sólo se designaron 169 magistrados.

Cuando Alberto Fernández asumió la presidencia, retiró 200 pliegos del Senado que Macri había remitido poco antes de dejar la Casa Rosada. Lo mismo ocurrió cuando Javier Milei se convirtió en el Jefe de Estado: su entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, anunció el retiro de 160 pliegos que estaban a consideración de los senadores.

Ese número trepa los 313 pliegos porque el Consejo de la Magistratura, presidido por el juez y presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, continuó con los procesos de concursos, evaluación y armado de ternas que se remitieron al Poder Ejecutivo Nacional. Lo mismo ocurrió en la Procuración General a cargo del jefe de los fiscales, Eduardo Casal.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín