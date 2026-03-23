Apareció un financista clave en la ruta del dinero de la AFA: chats, delivery de dólares y el rol de Toviggino

La ruta del dinero de los negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzaba en el exterior del país y tenía una parada intermedia en la city porteña. Un puñado de financieras permitían convertir millones de dólares en efectivo . La maniobra ya estaba probada, pero faltaban los involucrados. De acuerdo a los chats a los que tuvo acceso LA NACION , en formato de captura, un protagonista clave fue el financista Diego Martín Pasztor.

El nombre de Pasztor había quedado oculto detrás de los innumerables apodos que utilizaban los miembros de la organización. “El judío”, “el rubio del BMW” o “Diego”, a secas, eran algunas de las formas de denominarlo para ocultar su verdadera identidad. Pasztor se encargaba de interactuar con Fabián Saracco y Juan Pablo Beacon , dos hombres de estrecha confianza de Pablo Toviggino , para coordinar las entregas de billetes, al menos entre 2021 y 2022.

“B día Juan Pablo. Tengo para darte 830. Tipo 14 hs paso. Donde Siempre? ”, le escribió Pasztor a Beacon el 9 de agosto de 2021. El abogado contestó al instante: ”Dale hmno. Si, donde siempre, en Lavalle". Todo indica que eran 830.000 dólares.

En la oficina de Lavalle 1718 funcionaba el estudio jurídico de Beacon. Ese lugar se transformó en una parada intermedia de las cajas y bolsos con dinero de la AFA . Una especie de “La Rosadita”, en alusión a la financiera donde se contaba el dinero del empresario Lázaro Báez. El abogado, por entonces mano derecha de Toviggino, registraba el paso del dinero, con fotos y videos , como una suerte de garantía ante eventuales desvíos.

A las 11.54 de ese mismo día, según mensajes que están en poder de la Justicia, Beacon le confirmó la entrega a Toviggino: “830 los gurkas”. “Los gurkas” era el término genérico que usaban en la jerga para hablar de las cuevas. Dos minutos después, el tesorero de la AFA le dio instrucciones precisas a Beacon sobre el destino final de ese dinero: “Excelente Carucha, directamente a Belgrano. Te doy la llave” . El encargado de ir a buscar las llaves de ese misterioso refugio fue Brian Prendes, uno de los laderos de Beacon.

La secuencia de mensajes revela que “la cueva” encargada de ingresar el dinero al país había cambiado a mediados de 2021. “Recién me llamaron de la cueva nueva q ya esta pendiente de acreditar, por lo q el martes o miercoles tenemos la tutuca (sic)”, avisó Beacon el 6 de agosto, tres días antes de la entrega. Pero no fue la única de esa semana. El 11 de agosto, el abogado mencionó otro pago de 500.000, con un “peaje” de 25.000 por la intermediación: “Estoy esperando que a Diego le liberen el millón que enviamos, el me avisa y te lo lleva apenas suceda eso , banco intermediario está demorando la liberación que será en breve”.

La operatoria incluía el uso de sociedades fantasma que emitían facturas apócrifas por ”logística” y otros supuestos servicios que jamás proveyeron a la AFA. Antes, los allegados a Toviggino le ordenaban a las empresas “intermediarias” −como Q22 y Odeoma de Fabián Saracco− que transfirieran millones a esas firmas. A partir de ese momento, la operatoria quedaba en manos de las cuevas.

Saracco cumplía un rol clave, al menos hasta fines de 2021, cuando apareció TourProdEnter , de Javier Faroni. El santiagueño era el encargado de intermediar entre el financista y los receptores del dinero . A Pasztor lo había agendado como “Diego BA”. Capturaba las conversaciones para mandárselas a Beacon.

El 9 de agosto de 2021, el día de los “830″, el financista le avisó a Saracco que el dinero estaba en camino y dio pistas de la maniobra: “Hola Fabián! Lo de Stratega entra todo mañana te lo pago! Avisale a Juan Pablo! De Uk aún no me han acreditado los fondos. el call salió todo bien junto con la documentación que enviamos” . Stratega UK, con domicilio en Londres, era otra de las empresas que manejaba Saracco al servicio de la maniobra.

El “delivery” de dinero por la ciudad de Buenos Aires era moneda corriente, a plena luz del día. Por lo general, la financiera hacía las entregas en Lavalle 1718, 4 “C”, donde se hacía el recuento. Pero también se entregaba en el microcentro. En esos casos, el encargado del transporte hasta el estudio era Brian Prendes.

En una conversación entre Diego Pasztor y Beacon del 13 de septiembre de 2021, se habla de “480K”. El financista hace el delivery hasta Lavalle. “Baja Brian. Gracias Doegp querido (sic)” , le agradece el abogado, que agendaba al cuevero como “Diego Pastor”, sin la z.

Pasztor estuvo procesado entre 2019 y 2021 en una causa por lavado de dinero que tramitó en el fuero Penal Económico. En ese expediente, se lo vinculaba a Orpil SA e Indocredit Cooperativa de Crédito, consumo y vivienda. Ambas tenían domicilio en Corrientes 456, piso 1 , la misma dirección que aparece en los chats vinculados a la AFA y donde ahora funciona un estudio contable. En el procesamiento, el juez Alejandro Catania sostuvo que esa cooperativa “se dedicaba a realizar operaciones de descuento o canje de cheques, sin brindar efectivamente otros servicios a sus asociados”.

LA NACION intentó comunicarse con Pasztor durante las últimas dos semanas, pero decidió no contestar los mensajes ni las llamadas. Su nombre también aparece asociado con otra oficina, en Corrientes 327. “ Necesito q vengas bro. Av corrientes 327, piso 9 of 11. 20 mil dls ”, le escribió Beacon a Brian Prendes el 1 de junio de 2021.

¿Por qué importan los financistas en esta historia? No sólo porque proveían el dinero físico, sino también porque funcionaban como un eslabón clave de una presunta operación de “cable” , que consiste en unir dos puntas. La maniobra comienza con una cuenta en el exterior que transfiere fondos a otra, también en el extranjero. Esta última no hace más movimientos, pero dentro del país hay alguien que provee de billetes al gerenciador de la primera cuenta que realizó la transferencia. Todos están bajo la lupa.

Por este motivo, la sospecha también involucra a los giros de varias “intermediarias” de la AFA que recaudaban sus ingresos en el exterior y luego desviaban el dinero a empresas “fantasma” . Una de las firmas recaudadoras fue Odeoma Gestión SL, radicada en Madrid y vinculada a Saracco . Ese empresario también movió los hilos de Q22 y de Stratega Consulting. En diciembre de 2021, el rol de “agente comercial” lo ocupó TourProdEnter , la empresa de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette . LA NACION reveló que desde las cuentas de esa empresa se transfirieron casi US$55 millones de dólares a al menos nueve sociedades radicadas en Miami .

En paralelo a esta investigación, el Banco Central entregó a la Justicia un sumario confidencial que acusa a la AFA de haber montado una operatoria irregular con el objetivo de hacer ingresar dólares al país y saltearse el cepo: no convertirlos a precio oficial en tiempos de brecha con el blue. ¿El monto? Casi US$100 millones entre 2020 y 2021, tal como informó LA NACION .

Según las capturas de chats a las que accedió LA NACION , Pasztor tuvo un rol clave al menos hasta mediados de 2022 . Las entregas muchas veces se demoraban. Beacon recibía lo reclamos del tesorero de la AFA que tenían como destinatario finales a Saracco y a “Diego”. El 11 de febrero de ese año, Toviggino le escribió a Beacon un mensaje para que se lo mande a Saracco: “Fabián, YO SI TENGO RESPONSABILIDAD, soy yo quien manda los mail por las facturas y los pagos. Además debo recibir yo y llevar lo que Pablo dispone, el tema que jamás coinciden las cosas en virtud a tus compromisos. De todas maneras, yo solo cumplo en informar hacía arriba". El mensaje es revelador sobre los roles de cada uno.

Beacon descargó la presión en Saracco.

-Beacon: Ni 1M, ni 700, ni 400 .... trean hoy solo 300 k. Ni se como decirle a Pablo

-Saracco: Ufff ya lo llamo al culiao del judio. Prometio 700/800 esta semana y llega a 500 con lo de hoy. A qué hora te lleva

-Beacon: 15:30. LO que pasa Fabian es que esto viene así hace varias semanas

Tres días después, el 14 de febrero, esa presión tuvo su recompensa. “Hola JP! Justo hablé hace un rato con Fabián! Miércoles te dejan entre 400y 500 y viernes lo que llegue a juntar más! Te voy avisando!” , le escribió el financista a Beacon.

Toviggino estaba al tanto de cada paso de la maniobra. Los chats que viene revelando LA NACION demuestran que hasta ideaba el contenido de las facturas que se utilizaban para desviar el dinero de la AFA. También se encargaba de complacer los pedidos del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia . Hay fotos de sobres y cajas con dinero entregados por sus emisarios en las oficinas de la calle Viamonte y hasta en el predio de Ezeiza.

Hasta mediados de 2022, de acuerdo a las pruebas que obtuvo este medio, Pasztor tuvo un rol central en la circulación de los dólares pero convivió con otros cueveros que operaban en el microcentro. Algunos de esos nombres todavía se mantienen ocultos.

Fuente: La Nación