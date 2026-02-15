“Voy a entrar las veces que quiera”: violó la perimetral, atacó a su expareja y sus hijos lo enfrentaron

NACIONALES

Un hombre violó la perimetral que le había sido impuesta al dirigirse hasta la casa de su exesposa. Allí la atacó, y sus tres hijos tuvieron que intervenir para salvarla.

El violento episodio ocurrió durante la mañana en una casa ubicada sobre la calle Europa en el barrio Canal de Clodomira, Santiago del Estero.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, la denuncia fue realizada en la Comisaría 16 por una mujer de 37 años que le relató a la policía el calvario que vivió.

Según trascendió, el agresor es un hombre conocido de la zona, apodado “Pololo”, quien estuvo en pareja durante 15 años con la víctima. La relación, que terminó hace unos meses, quedó en medio de conflictos y violencia debido a que el atacante continúa hostigando a la víctima.

Este sábado, el hombre llegó hasta la casa de su ex e inclumplió la medida que regía desde diciembre. Cuando la dueña de casa le exigió que se fuera, él le respondió con total impunidad: “Yo voy a entrar las veces que quiera, a mí ningún policía me va a prohibir que vea a mis hijos”.

La discusión subió de tono rápidamente y el acusado comenzó a atacar a la mujer. Fue en ese instante dramático cuando los tres hijos de la pareja se interpusieron entre ambos , actuando como escudo para evitar que su padre golpeara a su madre, especificó el medio Nuevo Diario Web .

Ante la gravedad de lo sucedido, la fiscal de turno, Mariela Ciotti, ordenó medidas urgentes: la instalación inmediata de un botón antipánico para la víctima y una nueva notificación de prohibición de acercamiento y contacto. El acusado ahora deberá responder ante la Justicia por los delitos de desobediencia judicial y amenazas.

Fuente: TN