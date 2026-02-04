Violento asalto a una policía de Rosario en una autopista: la tiraron de la moto y le robaron el arma

NACIONALES

Durante la madrugada de este miércoles, asaltaron a una suboficial de Policía de Rosario mientras circulaba sola por la autopista AP01 , a la altura de Santo Tomé .

El hecho ocurrió cerca de las 3:50, en el kilómetro 151, y dejó a la agente de 33 años herida y sin su moto ni su equipo reglamentario.

La mujer fue sorprendida por tres hombres que salieron de la banquina norte y la interceptaron de manera sorpresiva. Uno de los asaltantes la golpeó con un palo en el brazo , lo que provocó que perdiera el control de la moto y cayera sobre el asfalto.

Según informó El Litoral , ya en el suelo y prácticamente indefensa, la suboficial fue golpeada nuevamente por los agresores, que la redujeron y le robaron todas sus pertenencias . En cuestión de minutos, se llevaron la motocicleta, el arma reglamentaria, el chaleco antibalas, el correaje completo y una mochila negra.

Dentro de la mochila, la víctima tenía una campera, una carpeta con documentación policial y efectos personales. Tras el robo, los atacantes escaparon aprovechando la poca circulación de autos en ese horario.

Personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé que patrullaba la zona encontró a la mujer pidiendo auxilio en plena calzada. Los efectivos la asistieron de inmediato y constataron que presentaba golpes en el brazo derecho y en la cabeza.

La suboficial con prestación de servicios en el Comando Radioeléctrico de Rosario (Unidad Regional II) fue trasladada primero al SamCo local y luego derivada al hospital José María Cullen de Santa Fe para una evaluación médica más exhaustiva.

Al momento del ataque, la agente no estaba cumpliendo funciones operativas, pero llevaba consigo todo su equipamiento reglamentario.

Fuente: TN