Violación en Miramar: qué pericia fue clave para liberar al único detenido

NACIONALES

El hombre acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años en una playa de Miramar quedó en libertad luego de que el cotejo de ADN dio resultado negativo , por lo que el caso se quedó sin detenidos y los investigadores apuntan a otros sospechosos.

Este lunes se conocieron los resultados de la pericia genética, tras lo cual, el fiscal Rodolfo Moure dispuso la inmediata liberación del hombre de 40 años que había sido detenido como presunto autor del abuso sexual de la chica menor de edad, quien al momento de la violación estaba con un amigo de 17 años, en una playa ubicada sobre avenida Costanera y calle 31, de Miramar.

“Ahora se está trabajando con otras líneas investigativas, cotejando ADN de otros sospechosos. Son líneas que ya se seguían desde antes de la detención”, dijo a Clarín una fuente de la causa.

El testimonio del sereno de un balneario cercano a donde ocurrió el ataque había sido clave para la identificación del sospechoso su posterior captura a cargo de la DDI de Mar del Plata y SubDDI de Miramar.

El trabajador dijo que en la madrugada del jueves 29, entre las 5 y 5.30, vio a un hombre que generalmente anda en situación de calle por la zona de la costa y alcoholizado. Sostuvo que le llamó la atención que ese día “estaba tranquilo” y que estaba caminando por la costa, cerca de la orilla.

Este testigo agregó que creía que era el hermano de un sereno de un balneario cercano y lo describió como una persona robusta, de entre 30 y 40 años, 1,70 de altura, tez morena y pelo negro corto.

Personal de la Policía bonaerense tomó conocimiento que tres días antes esta persona había sido demorada en el paseo costero –en una zona cercana a donde ocurrió el abuso- donde se lo revisó por una denuncia que indicó que iba caminando con un arma blanca.

Los investigadores recibieron la información de que también había cometido diversos ilícitos en locales del centro de Miramar y hasta había roto una vidriera y robado varios cuchillos de un comercio ubicado sobre la calle 21, también llamada 9 de Julio, la peatonal céntrica de la ciudad.

A su vez, el personal de la SubDDI de Miramar constató que el hombre registraba una perimetral sobre su último domicilio, ubicado sobre la calle 5 de esa localidad balnearia.

Finalmente, el sospechoso fue detenido mientras caminaba, en el barrio Marines de Miramar, a unos metros de la casa de sus padres.

Una pareja de amigos adolescentes caminaba en la madrugada del 29 de enero por la playa cuando un hombre se les acercó, los amenazó con un cuchillo , los maniató y ató los pies y abusó sexualmente de la chica.

Luego de la violación, el agresor les robó los teléfonos para descartarlos pocos metros más adelante y escapó. Ocurrió cerca de las 5 de la mañana en la playa ubicada sobre avenida Costanera y calle 31, de Miramar.

Fue el adolescente quien logró desatarse y después rescatar a la chica a la que acompañaba. Luego, pidió ayuda a peatones que pasaron por la zona, quienes alertaron a la Policía.

Fuente: Clarín