Video: vecinos de Córdoba atraparon a un motochorro que intentó robarle a un taxista

NACIONALES

Un intento de robo causó conmoción en el centro de la ciudad de Córdoba, donde dos delincuentes atacaron a un taxista y luego fueron linchados por los vecinos .

El asalto, de acuerdo a las grabaciones de una cámara de seguridad, ocurrió cerca de las cinco de la tarde del jueves en el cruce de la Cañada y Humberto Primo.

Esas imágenes muestran a dos motochoros que rompieron el vidrio trasero derecho del auto mientras uno de ellos aguardaba a bordo de la moto .

Al instante, varios conductores que estaban en el lugar descendieron de sus vehículos y empezaron a perseguir a los sospechosos. Uno de ellos fue alcanzado, golpeado y retenido en el asfalto por varias personas hasta que llegó un patrullero. El cómplice logró escapar .

El sospechoso fue entregado a la Policía y trasladado a sede judicial .

Un video difundido en las últimas horas reveló que los mismos delincuentes ya habían encabezado otro intento de robo el mismo día , alrededor de las tres y media de la tarde, en la Avenida Castro Barros y Obispo Clara, en barrio Providencia.

En esa ocasión, aprovecharon que un taxi estaba detenido en un semáforo en rojo, uno de los asaltantes descendió de la moto, rompió el vidrio trasero e intentó llevarse las pertenencias de un pasajero .

La filmación permitó establecer que ambos episodios fueron cometidos por los mismos sospechosos a través de una serie de coincidencias: en ambos ataques vistieron las mismas ropas, condujeron una moto Honda roja y el ataque fue identico .

El robo no llegó a concretarse y los delincuentes escaparon en contramano.

Fuente: TN