Video: una nena de tres años fue amenazada durante un violento robo a una concesionaria en González Catán

Una familia vivió una verdadera pesadilla en la localidad bonaerense de González Catán . Al menos cuatro delincuentes armados entraron a una concesionaria y amenazaron a una nena de tres años.

Una cámara de seguridad grabó el momento en el que los agresores entran a la oficina y le apuntan a una mujer y su esposo frente a su hija.

“¡Tirate ahí!”, le gritó uno de los delincuentes a la mujer. A pocos metros, su marido ya estaba boca abajo en el piso, reducido por los asaltantes.

Los ladrones golpearon a la mujer y hasta llegaron a apuntarle con un revólver a su hija , mientras le exigían plata a su esposo. “No me importa, quiero la plata”, se escucha decir a uno de ellos.

La víctima terminó en el suelo, entre llantos y súplicas desesperadas para que no los mataran ni le hicieran nada a la nena. En medio de ese dramático momento, uno de los agresores le dio una patada mientras seguía amenazándolos.

El video es clave, ya que será analizado por los investigadores para identificar a la banda.

Días atrás, una jubilada de 93 años fue víctima de un brutal asalto en Remedios de Escalada , partido de Lanús. Tres delincuentes entraron a su casa cuando estaba sola, la atacaron a golpes, la desnudaron y la humillaron.





Los ladrones primero taparon las cámaras de seguridad con aerosol de carnaval, después las desconectaron y finalmente barretearon las rejas. Con el camino libre, irrumpieron en el interior de la casa, se abalanzaron sobre la mujer y le tiraron espuma en los ojos para inmovilizarla.

“ Me pegaron fuerte, me maltrataron . Me bajaron la bombacha. Los maltratos que me hicieron no tienen perdón de Dios ”, relató la mujer en diálogo con Mediodía Noticias ( eltrece ).

