Santoro destacó el impacto económico del Rally en Madariaga: "Es un espectáculo único hasta del otro lado del alambrado"

MADARIAGA

En el marco de la largada oficial del Rally Pagos del Tuyú, fecha que comparte escenario con el campeonato del

Rally Mar y Sierras

y el

Rally Argentino

, el intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, brindó un discurso en el que puso el eje en el trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia, el esfuerzo organizativo y el fuerte impacto económico que el evento genera en la ciudad y la región.





Ante el público presente y con la participación del gobernador Axel Kicillof, Santoro comenzó agradeciendo el respaldo institucional recibido para concretar la competencia.





“Tenemos que agradecer mucho la colaboración que hizo la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Producción, con Augusto Costa, y su Secretaría de Turismo, que siempre están expectantes y acompañándonos en la medida de lo posible”, expresó el jefe comunal, subrayando el acompañamiento permanente en la organización del evento.





También hizo extensivo el reconocimiento a otros funcionarios provinciales: “Agradecerle a Carlos Bianco, que siempre está presto al teléfono; a Javier Alonso también, porque a pesar de que a veces no se pueden resolver todas las cuestiones, siempre están del otro lado del WhatsApp para contestar. Eso también es lo más importante”, señaló, valorando la comunicación directa y la predisposición.





“Un momento difícil, pero con un gran esfuerzo”





Santoro no evitó referirse al contexto económico y a las dificultades que implicó llevar adelante la competencia este año. “Vivir esta fiesta en este momento tan difícil, que ha costado tanto poder realizar este Rally Argentino y Mar y Sierras acá en General Madariaga”, sostuvo, dejando en claro que la organización requirió un importante esfuerzo del Estado municipal.





Sin embargo, resaltó que el impacto trasciende lo deportivo: “Mañana va a haber un espectáculo único, no solamente en los caminos, sino del otro lado de los alambrados, porque todo el pueblo va a estar disfrutando en familia un evento de esta naturaleza”.





Para el intendente, el rally es mucho más que una carrera: “Es un gran evento social, pero también entendemos que repercute en su totalidad en la economía de General Madariaga y la región”, afirmó, vinculando la competencia con el movimiento hotelero, gastronómico y comercial que genera durante el fin de semana.





Estado presente y sinergia con el sector privado





En su análisis, Santoro destacó el rol activo del municipio para que el evento pueda concretarse. “Por eso el esfuerzo que hacemos desde el Estado, de este Estado presente, para poder realizar un evento de esta naturaleza”, expresó.





Al mismo tiempo, remarcó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto con el sector privado: “Tenemos que seguir trabajando en la sinergia entre el Estado y los privados para poder realizar esta clase de eventos que motorizan el turismo y motorizan la economía de pueblos como los nuestros, complementándonos con toda la región”.





Reconocimiento al equipo municipal y al Gobernador





El intendente dedicó un tramo especial de su discurso a quienes trabajaron en la organización: “Felicitarlos a cada uno de ustedes, a todos los que trabajan, a todos los organizadores y a todo el esfuerzo del equipo municipal que estuvo armando todo esto y mejorando lo que haya que mejorar para que hoy sea una gran fiesta”.





Asimismo, agradeció la presencia del gobernador y destacó su acompañamiento sostenido: “Es de las seis veces, la tercera vez que nos acompaña en una apertura de esta naturaleza”, recordó.





En un mensaje que volvió a poner el foco en la convivencia política, Santoro afirmó: “Tenemos ideas distintas, no todas, pero trabajamos en conjunto y esto es lo más importante, porque beneficia a toda la comunidad de General Madariaga. Eso es lo importante”.





Finalmente, cerró con un agradecimiento directo: “Gracias nuevamente, Gobernador, por tu presencia. Gracias por estar acompañándonos en esta inauguración del Rally Pagos del Tuyú entre el Mar y Sierras y el Rally Argentino”.





Con estas palabras, el intendente dejó en claro que, más allá de la competencia automovilística, el rally representa para Madariaga una herramienta de desarrollo, integración regional y trabajo articulado entre distintos niveles del Estado.