Video: un jubilado ciego cruzó mal la calle y un camión lo atropelló y arrastró varios metros

NACIONALES

Un jubilado ciego de 72 años , salió a la calle a pasear y terminó siendo arrastrado por un camión tras haber cruzado mal la calle. Ocurrió en la ciudad de Banda del Rio Sali, en la provincia de Tucumán .

El impactante episodio fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona y la Municipalidad difundió las imágenes.

El hombre, a pesar de estar con su bastón, intentó cruzar la Avenida Independencia y Chile. Sin notarlo, caminó por fuera de la senda peatonal y nadie le advirtió que estaba en un peligro inminente .

De acuerdo a lo que se observa en el video, la víctima caminó entre los autos, a mitad de cuadra , donde había un camión utilitario estacionado .

El jubilado pasó por debajo de una tira de cables de acero que colgaban de la parte trasera del vehículo, y se quedó enganchado por unos segundos.

De un momento a otro, el chofer del camión aceleró sin haberlo visto y lo arrastró por algunos metros . El hombre terminó en el piso, y rápidamente fue asistido por otros peatones que vieron la escena.

Una ambulancia arribó al lugar y trasladó al hombre al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local, donde determinaron que las lesiones eran leves y sigue recuperándose.

Fuente: TN