Una familia se fue de vacaciones y descubrió por las cámaras que su vecino había entrado a robar a su casa

NACIONALES

Una familia de Virrey del Pino vivió una pesadilla mientras disfrutaba de sus vacaciones en la Costa Atlántica. Un vecino aprovechó la ausencia, entró por el patio y, con total tranquilidad, forzó los candados de la puerta de rejas para desvalijar la casa.

El hecho ocurrió la semana pasada, en el partido de La Matanza . Según relataron los vecinos, el delincuente es el nuevo del barrio y ya lo habían visto merodear por las viviendas de la zona.

Todo salió a la luz gracias a las cámaras de seguridad. Un familiar que cuidaba la casa notó movimientos extraños y, al revisar los videos, descubrió al ladrón en plena acción. El hombre revisó ventanas, forzó otra reja y rompió la cerradura antes de entrar.

Una vez adentro, revolvió todo y se llevó un televisor, una pava eléctrica, dos computadoras y frazadas . En una de las habitaciones dejó apilados otros electrodomésticos, listos para volver a buscarlos más tarde.

La sorpresa fue mayor cuando los vecinos vieron el video y reconocieron la cara del sospechoso. “Es el que se mudó hace poco”, comentaron en el barrio.

Apenas se enteraron del robo, los dueños de casa volvieron desde la Costa. La investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Diomede , de la UFI N°5 de La Matanza, quien caratuló el caso como robo por efracción .

Por ahora, la policía bonaerense sabe que el ladrón es un residente del barrio, pero todavía no logró dar con su paradero.

Fuente: TN