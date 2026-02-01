Mar del Plata: jugaba un partido de fútbol, el árbitro le saco tarjeta amarilla y lo agarró a trompadas

NACIONALES

Un impresionante episodio de violencia fue registrado por las cámaras de seguridad de una cancha de fútbol 5 en Mar del Plata. El árbitro le sacó tarjeta amarilla a uno de los jugadores, y este lo golpeó brutalmente .

Ocurrió en un predio ubicado en la Avenida Constitución y Patagones . De acuerdo a lo que se observa en las imágenes, cuando el agresor recibió la advertencia del árbitro, no dudó ni un segundo y se abalanzó sobre él .

El atacante lo agarró a piñas y le dio varias patadas . A la primera, ya había dejado a la víctima en el piso. El ataque no se hubiera detenido si no fuera porque uno de los testigos logró agarrar al agresor y evitar que le siguiera pegando al árbitro .

Según el relato de un testigo que contó la secuencia a 0223 , el agresor “ se enojó porque ya tenía amarilla del primer tiempo “. En tanto, la situación dejó sorprendidos a los otros jugadores que habían ido a pasar un buen rato.

“Se quejó y le sacaron otra amarilla. Ya le había pegado a otro árbitro. Todos saben que es un calentón” , contó uno de los presentes, que además, pidió que no lo dejen jugar más en la cancha.

“No lo mató de casualidad” y “casi lo mata, menos mal que no pasó a mayores” , fueron algunas de las opiniones que expresaron los otros hombres del partido.

Los dueños de la cancha le dijeron a TN que el agresor ya fue denunciado en una comisaría local y que las lesiones del árbitro no pasaron a mayores.

Fuente: TN