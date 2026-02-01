Video: detuvieron a una nueva Pepita, la pistolera en Salta luego de una pelea a tiros entre bandas

NACIONALES

Este fin de semana detuvieron a una mujer de 22 años conocida como “Pepita la pistolera” luego de una pelea a tiros entre bandas en el sur de Salta.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, la investigación comenzó durante la madrugada del jueves cuando efectivos de la Dirección General de Investigaciones realizaron distintos allanamientos en diferentes domicilios en el barrio San Antonio para intentar dar con la acusada.

El día anterior, la sospechosa había sido filmada por las cámaras de seguridad de la zona en medio de la calle discutiendo con un grupo de personas. Sin embargo, la secuencia escaló cuando desenfundó de la cintura un arma y comenzó a apuntar.

Inclusive en el video se puede ver como recibe un disparo y hace un pequeño salto para evitar que la alcance la bala.

El video se difundió rápidamente y los vecinos aseguraron que este tipo de conflictos entre bandas son recurrentes. En ese contexto, se inició una causa por abuso de armas y se ordenó la detención de la mujer.

De esta manera, se llevó adelante un importante operativo con la colaboración de Infantería y del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GOAR), de acuerdo a lo informado por el medio local De Frente Salta .

Finalmente, este fin de semana y como resultado del procedimiento, la mujer de 22 años fue detenida y se le secuestró un arma, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

La detenida quedó a disposición de la Fiscalía Penal 5. Además, las actuaciones judiciales quedaron bajo el Juzgado de Garantías 7. La Justicia continúa con las tareas para intentar dar con el resto de los involucrados en el conflicto.

Fuente: TN