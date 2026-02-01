Avispas “carnívoras”: el problema para los turistas que veranean en el Sur y cómo prevenirlas

NACIONALES

Las chaquetas representan un problema para el turismo. Valentina Borrelli (28), estudiante de ingeniería agronómica de Caballito, pasaba sus vacaciones en una playa en el camping del Lago Villarino, en Neuquén, cuando una chaqueta le picó en la cabeza . Fue justo cuando bajó el sol, cerca de las 20.30, que “cientos de chaquetas volvieron al panal debajo del árbol en el que habíamos apoyado nuestras pertenencias”, contó a Clarín .

Su reacción no la salvó: aunque salió corriendo, en una fracción de segundo recibió una picadura de la chaqueta, que es un tipo de avispa. “Automáticamente, sentí como un fuego que me bajaba por toda la cara” , describió en relación al primer síntoma. Diez minutos después, ya tenía ronchas visibles en axilas y brazos. En el transcurso del viaje a la guardia más cercana siguieron apareciendo síntomas: vómitos, ojos hinchados y brotes en todo el cuerpo .

El caso de la joven sirve para ilustrar una primera característica de las chaquetas: responden a los estímulos .

Maité Masciocchi es licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en Biología y estudia el comportamiento de las avispas desde hace 18 años. Actualmente, lo hace desde el Grupo de Ecología de Poblaciones de Insectos (GEPI), una unidad de doble dependencia INTA Bariloche - CONICET. “A diferencia de los tábanos o la mosquita, ellas no reaccionan si uno no las molesta, lo más normal es que piquen si se las invade o toca”, discernió a este diario.

La investigadora, que es especialista en dinámica poblacional, control y manejo de avispas sociales invasoras, explicó que “el mayor problema es si uno pisa un nido” . Algo muy parecido a lo que hizo Valentina: depositar objetos sobre los sitios de reproducción.

De la mano con lo anterior, una segunda característica de las avispas que resalta Masciocchi es la flexibilidad para encontrar sitios donde reproducirse. “En San Martín, Bariloche y Villa La Angostura está lleno” , dijo en referencia a algunos de los destinos turísticos nacionales elegidos en los últimos años por los argentinos para vacacionar. Aunque hace décadas están instaladas ahí.

Y aquí surge otro tema para los turistas que hacen trekking, excursiones o acampe en zonas agrestes: los lugares donde se hacen esas actividades, generalmente, están lejos de hospitales y campamentos sanitarios . “Nosotros no tuvimos señal hasta cerca de la zona de Meliquina”, contó Valentina, que tenía poco más de 50 kilómetros desde el camping en donde se encontraba hasta San Martín.

Por otro lado, no todos los turistas acostumbran a tener a mano un botiquín de primeros auxilios o inyecciones para tratar alergias. Es más: muchos ni siquiera saben si son propensos o no a afecciones alérgicas. Ella, por ejemplo, resolvió por su cuenta en el momento inyectándose dexametasona. “Soy muy bichera, ando por lugares muy agrestes y por eso siempre lo llevo”, explicó.

“Lo peligroso es la picadura de la avispa porque está conectada con la glándula de veneno ”, explicó Masciocchi. En cambio la mordedura puede generar alguna reacción local. El veneno puede tardar hasta 48 horas en eliminarse completamente del cuerpo, y por eso pueden existir segundas y hasta terceras reacciones . Fue el caso de la joven, que al día siguiente de la picadura experimentó ronchas, aunque más leves, y siguió con secuelas durante tres días.

Un dato importante que puede ayudar a prevenir picaduras es prestar atención a los alimentos . “Al ser carroñeras se sienten atraídas a determinados olores asociados a ciertas bebidas o hidratos de carbono”, explicó la investigadora. Por eso la mayoría de las picaduras son en la zona de la boca, labios y paladar, porque las atraen sándwiches, ensaladas y bebidas enlatadas . O sea, los alimentos del típico picnic que tienen este tipo de viajes.

Estas son las cinco estrategias que recomiendan desde GEPI para disminuir las molestias:

El comportamiento de aprendizaje de estas avispas es digno de estudio : tienen diferentes características de memoria que les permiten retornar a su nido una vez que encuentran la fuente de alimento. “Encuentran la fuente, fijan la ubicación y por medio de olores que emanan desde el alimento atraen a otras avispas”. La bióloga continuó explicando que en cuestión de un rato “pueden aparecer centenas”.

Que sean especies invasoras exitosas no es casualidad: tienen una organización social . Viven en colonias con diferentes castas (reinas, obreras y zánganos), y eso favorece su establecimiento exitoso. “Su erradicación es prácticamente imposible”, aseguró. Un mito que intentan derribar desde GEPI es que nadie las trajo, sino que entraron por dispersión natural. Se cree que desde el lado de Chile, a través de cargamentos de madera.

En la Patagonia hay dos especies muy similares al ojo humano : Vespula germánica y Vespula vulgaris (a ellas se las conoce como chaqueta amarilla). Luego, hay una tercera especie menos agresiva: la avispa de papel. Esta es la Polistes dominula y hace nidos más chiquitos en aleros o ventanas. Aunque su dieta y comportamiento interfieren menos con nuestras actividades.

En septiembre y octubre, las reinas buscan lugares acordes y ponen los primeros huevos con obreras. A lo largo del verano, van creciendo. El pico máximo de poblaciones es en febrero o marzo, dependiente de la zona de la Patagonia . En abril y mayo, las poblaciones mueren y las reinas permanecen protegidas, hibernando, hasta el año siguiente. “Es un problema recurrente todos los veranos” , cerró la especialista.

Fuente: Clarín