Video: grabaron a una mujer dándole cerveza a un bebé en el Tren San Martín

NACIONALES

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, presentó una denuncia penal contra una mujer que fue grabada dándole una bebida alcohólica a una nena de muy corta edad mientras viajaban en el Tren General San Martín.

En el material, se observa cómo la mujer bebe de una lata de cerveza, se la entrega a la nena que llevaba en el regazo y la pequeña también prueba la bebida. La grabación fue difundida este miércoles y, hasta el momento, solo se conoció que la mujer hacía uno de los recorridos nocturnos del ferrocarril.

En un comunicado, el Ministerio indicó que dio intervención a los organismos de protección de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad competentes ante la viralización del video.

La presentación de la denuncia se hizo ante el Ministerio Público Fiscal, “a fin de que se investiguen los hechos que podrían configurar delitos de acción pública, y se dispongan medidas urgentes de protección para resguardar la integridad física y la salud de la niña involucrada”. Asimismo, se indica que en la denuncia penal “se solicitó la identificación de las personas involucradas y la investigación de los delitos incurridos contra la niña”.

Capital Humano, según señala el comunicado, también solicitó la intervención del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la provincia y del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, “ para identificar a la niña y a la persona adulta involucradas y adoptar las medidas de protección integral que correspondan”.

“La actuación se sustenta en lo establecido por la Ley 26.061, que consagra el principio del interés superior del niño y la obligación del Estado de garantizar el ejercicio pleno, efectivo y permanente de los derechos de niños y adolescentes en todo el territorio nacional”, resalta el documento.

Fuente: TN