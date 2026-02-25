Video: detuvieron a tres menores que rompieron un auto y agredieron a un guardia de seguridad en Córdoba

Un grupo de adolescentes fue registrado por las cámaras de seguridad protagonizando una serie de actos de vandalismo y agresión este domingo por la noche en el barrio Villa Urquiza, en la provincia de Córdoba.

Los jóvenes, menores de edad, comenzaron violentando un Renault Clio estacionado en la calle. Aunque no robaron nada del vehículo, rompieron el vidrio del auto con un palo de madera, mientras generaban disturbios en el área.

Después de ese episodio, los atacantes intentaron escapar y se dirigieron a la playa de estacionamiento de un supermercado ubicado sobre Avenida Colón al 4800.

En ese lugar, los guardias de seguridad intentaron retenerlos y los menores respondieron con violencia , agrediendo a uno de ellos.

Debido a que todo el ataque fue registrado por las cámaras policiales, un patrullero arribó rápidamente a la escena al advertir lo que estaba ocurriendo.

Según informó el Canal 10 de Córdoba, los efectivos detuvieron a tres de los menores involucrados. Durante el procedimiento, incautaron una piedra y el palo de madera que habían utilizado durante el daño del vehículo.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a una dependencia policial .

Fuente: TN