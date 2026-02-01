Una nena de cinco años recibió un disparo en una feroz balacera en Rosario y está grave

NACIONALES

Una nena de cinco años pelea por su vida después de recibir un disparo en la panza durante un feroz ataque a tiros en Rosario.

El hecho ocurrió cerca de las 22, cuando desconocidos abrieron fuego contra un grupo de personas en un pasillo de casas ubicado en la zona de Convención y 24 de Septiembre, en barrio Tablada.

La nena quedó herida en medio de la balacera y fue auxiliada de urgencia por los vecinos, que la llevaron en moto hasta un control vehicular del Comando Radioeléctrico.

Desde allí, personal policial la llevó rápidamente al Hospital Roque Sáenz Peña y, por la gravedad de la herida, la derivaron a de Niños Víctor J. Vilela, donde permanece internada con pronóstico reservado y asistencia médica especializada.

Minutos más tarde, se presentó en el mismo hospital una mujer que se identificó como la madre de la nena. Llegó con heridas de arma de fuego en las piernas y los brazos , además de una fractura en el codo derecho y en un dedo del pie derecho.

Tras ser evaluada, fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, su estado es estable y podría recibir el alta en las próximas horas.

En paralelo, un tercer herido , un joven de 29 años, llegó por sus propios medios al Hospital Centenario tras recibir un disparo en la pierna izquierda. De acuerdo al parte médico, no se constataron lesiones graves, por lo que recibió el alta.

Por el momento, no trascendieron detalles del ataque. De todas formas, los peritos forenses que trabajaron en la escena secuestraron seis vainas servidas calibre 9 milímetros , que serán analizadas para intentar identificar a los responsables, además de otros elementos de interés para la causa.

La fiscalía en turno dispuso el resguardo de la escena y la intervención de peritos para determinar la mecánica del ataque, el recorrido de los disparos y la posible vinculación entre los heridos. Hasta el momento no se informaron personas detenidas.

Fuente: TN