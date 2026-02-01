Policías le festejaron el cumpleaños a un nene que pedía plata para comprar comida en el semáforo

NACIONALES

Un gesto de un grupo de policías se volvió viral en La Plata y conmovió a los usuarios de las redes sociales. Los efectivos le festejaron el cumpleaños a un nene que pedía plata en un semáforo para poder comprarse un bizcochuelo.

Todo empezó a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un menor pidiendo monedas en la esquina de 52 entre 144 y 145 . Hasta allí llegó un efectivo del Comando de Patrullas, que se acercó para hablar con el chico, llamado León, y saber qué estaba pasando.

En la charla, el nene le contó que estaba juntando plata porque el viernes 31 era su cumpleaños y quería comprarse algo para festejarlo.

Conmovido por la situación, el policía no solo lo escuchó, sino que lo acompañó hasta su casa y, antes de irse, le hizo la promesa de que iba a volver con una torta para celebrar.

Y cumplió. Ese mismo viernes, junto a familiares, amigos y varios compañeros de la fuerza, el efectivo organizó una colecta y regresó al barrio con una torta decorada de Cars , regalos y una sorpresa que el chico no se esperaba.

Entre risas, fotos y aplausos, le cantaron el “feliz cumpleaños” y compartieron un momento que quedará grabado para siempre para León.

Fuente: TN