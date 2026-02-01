Un nena de 5 años recibió un disparo durante un tiroteo en Rosario

Una nena de 5 años fue gravemente herida este sábado en el abdomen durante un tiroteo en Rosario. La pequeña se encuentra internada con pronóstico reservado.

El hecho, en el que también resultaron heridos dos hombres adultos, ocurrió en el sur de la ciudad santafesina, en el barrio Tablada. Uno de ellos ya fue dado de alta.

El sitio Rosario 3 indicó que la niña fue trasladada de urgencia al hospital Roque Sáenz Peña y luego derivada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde permanece internada en estado reservado.

Según el parte médico, reportó el mismo medio, se encuentra estable, consciente y ubicada en tiempo y espacio, aunque con una lesión abdominal de gravedad y su estado es reservado.

Según reportaron las autoridades, cerca de las 22, la policía, que realizaba un control vehicular en bulevar Seguí y Grandoli, fue alertada por un motociclista que trasladaba a un hombre y una mujer junto a la niña que recibió el disparo.

Por su parte, en el mismo hecho, la madre también debió ser llevada a un centro médico con impactos de bala en un brazo y una pierna . Fue derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde se le diagnosticaron fracturas en el pie y el brazo. Su estado, dice el parte, es estable y podría recibir el alta en el transcurso de este domingo.

Además, un hombre de 29 años ingresó por sus propios medios al hospital Roque Sáenz Peña con una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo. Fue atendido por el personal médico y dado de alta al no presentar lesiones de gravedad.

En lo que respecta al episodio, indicó la prensa local, en el lugar, bulevar Seguí y calle 409, se secuestraron al menos seis vainas servidas. Las circunstancias del tiroteo, al igual que quiénes participaron, son objeto de investigación.

Fuente: Clarín